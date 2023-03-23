Tam Boyutta Gör Microsoft'un abonelik bazlı Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Bugün Microsoft, Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı.

Xbox Game Pass'e üç yeni oyun ekleniyor

Microsoft tarafından paylaşılan listede, Mart sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek üç yapım yer alıyor. Bunlar arasından Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom halihazırda erişime açılırken, MLB The Show 23 28 Mart, Infinite Guitars ise 30 Mart tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Ek olarak Microsoft, platformda bulunan popüler yapımlara da destek sunmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Mart sonuna kadar Cities: Skylines – Hubs & Transport (22 Mart), The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate (28 Mart), Forza Horizon 5: Rally Adventure (29 Mart) DLC'lerinin erişilebilir olacağını belirtelim.

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Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Mart itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

A Memoir Blue (Bulut, Konsol ve PC)

Chinatown Detective Agency (Bulut, Konsol ve PC)

ClusterTruck (Bulut, Konsol ve PC)

Double Dragon Neon (Bulut ve Konsol)

Kraken Academy!! (Bulut, Konsol ve PC)

MLB The Show 22 (Bulut ve Konsol)

Power Rangers: Battle for the Grid (Bulut, Konsol ve PC)

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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu