Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass'e üç yeni oyun ekleniyor
Microsoft tarafından paylaşılan listede, Mart sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek üç yapım yer alıyor. Bunlar arasından Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom halihazırda erişime açılırken, MLB The Show 23 28 Mart, Infinite Guitars ise 30 Mart tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Ek olarak Microsoft, platformda bulunan popüler yapımlara da destek sunmaya devam ediyor.
Bu bağlamda Mart sonuna kadar Cities: Skylines – Hubs & Transport (22 Mart), The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate (28 Mart), Forza Horizon 5: Rally Adventure (29 Mart) DLC'lerinin erişilebilir olacağını belirtelim.
Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Mart itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:
- A Memoir Blue (Bulut, Konsol ve PC)
- Chinatown Detective Agency (Bulut, Konsol ve PC)
- ClusterTruck (Bulut, Konsol ve PC)
- Double Dragon Neon (Bulut ve Konsol)
- Kraken Academy!! (Bulut, Konsol ve PC)
- MLB The Show 22 (Bulut ve Konsol)
- Power Rangers: Battle for the Grid (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)