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    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

    Microsoft, Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede biri halihazırda erişime açılan üç yapım yer alıyor. İşte detaylar
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    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un abonelik bazlı Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Bugün Microsoft, Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı.

    Xbox Game Pass'e üç yeni oyun ekleniyor

    Microsoft tarafından paylaşılan listede, Mart sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek üç yapım yer alıyor. Bunlar arasından Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom halihazırda erişime açılırken, MLB The Show 23 28 Mart, Infinite Guitars ise 30 Mart tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Ek olarak Microsoft, platformda bulunan popüler yapımlara da destek sunmaya devam ediyor.

    Bu bağlamda Mart sonuna kadar Cities: Skylines – Hubs & Transport (22 Mart), The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate (28 Mart), Forza Horizon 5: Rally Adventure (29 Mart) DLC'lerinin erişilebilir olacağını belirtelim.

    Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Mart itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

    • A Memoir Blue (Bulut, Konsol ve PC)
    • Chinatown Detective Agency (Bulut, Konsol ve PC)
    • ClusterTruck (Bulut, Konsol ve PC)
    • Double Dragon Neon (Bulut ve Konsol)
    • Kraken Academy!! (Bulut, Konsol ve PC)
    • MLB The Show 22 (Bulut ve Konsol)
    • Power Rangers: Battle for the Grid (Bulut, Konsol ve PC)
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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