Viggo Mortensen, yeni Yüzüklerin Efendisi filminde rol alabilir

Peter Jackson ve Fran Walsh'un varlığıyla daha da heyecan verici bir hâl alan The Hunt for Gollum için hazırlıklar sürerken, bu filme dair dikkat çekici açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız usta oyuncu Ian McKellen, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Gandalf rolüne geri dönme fikrine sıcak baktığını söylemişti. Şimdi benzer bir açıklama da Viggo Mortensen'den geldi.
Viggo Mortensen, Senaryo İyiyse Yeni Yüzüklerin Efendisi Filminde Rol Alabilir
Orijinal üçlemede Aragorn'a hayat veren Viggo Mortensen'e, teklif geldiği takdirde yeni Yüzüklerin Efendisi filminde rol alıp almayacağı soruldu. Başarılı oyuncu, bunun senaryoya bağlı olduğunu söyleyerek bu ihtimale açık kapı bıraktı. Mortensen, eğer senaryo iyi değilse, parasız kalmadığı takdirde böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini söyledi.
Mortensen'in bu ihtimale açık kapı bırakmış olması umut verici. Çünkü The Hunt for Gollum anlattığı hikâye itibarıyla Gandalf ve Aragorn gibi karaktlerin kısa da olsa görünmesine alan açan bir film olacak .Nitekim Andy Serkis de bu hafta verdiği bir röportajda, filmde Gollum'un yanı sıra tanıdık birkaç karakteri daha görebileceğimizi söyledi. Üst üste gelen bu açıklamalar, The Hunt for Gollum'un orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek bir filme dönüşebileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.