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    Viggo Mortensen, yeni Yüzüklerin Efendisi filminde rol alabilir

    Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Aragorn'a hayat veren başarılı oyuncu Viggo Mortensen, hazırlık aşamasındaki The Hunt for Gollum filminde rol alma ihtimaline açık kapı bıraktı.
    Viggo Mortensen, Yüzüklerin Efendisi'ne geri dönebilir Tam Boyutta Gör
    Son dönemde duyurulan en dikkat çekici projelerden biri de yeni Yüzüklerin Efendisi filmi oldu. Warner Bros., geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak, yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin yolda olduğunu ve The Hunt for Gollum adını taşıyan bu filmi Andy Serkis'in yöneteceğini duyurdu. Dahası, hem orijinal üçlemeyi hem de Hobbit üçlemesini hayata geçiren ekibin de bu projede yer alacağı açıklandı.

    Peter Jackson ve Fran Walsh'un varlığıyla daha da heyecan verici bir hâl alan The Hunt for Gollum için hazırlıklar sürerken, bu filme dair dikkat çekici açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız usta oyuncu Ian McKellen, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Gandalf rolüne geri dönme fikrine sıcak baktığını söylemişti. Şimdi benzer bir açıklama da Viggo Mortensen'den geldi.

    Viggo Mortensen, Senaryo İyiyse Yeni Yüzüklerin Efendisi Filminde Rol Alabilir

    Orijinal üçlemede Aragorn'a hayat veren Viggo Mortensen'e, teklif geldiği takdirde yeni Yüzüklerin Efendisi filminde rol alıp almayacağı soruldu. Başarılı oyuncu, bunun senaryoya bağlı olduğunu söyleyerek bu ihtimale açık kapı bıraktı. Mortensen, eğer senaryo iyi değilse, parasız kalmadığı takdirde böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini söyledi.

    Mortensen'in bu ihtimale açık kapı bırakmış olması umut verici. Çünkü The Hunt for Gollum anlattığı hikâye itibarıyla Gandalf ve Aragorn gibi karaktlerin kısa da olsa görünmesine alan açan bir film olacak .Nitekim Andy Serkis de bu hafta verdiği bir röportajda, filmde Gollum'un yanı sıra tanıdık birkaç karakteri daha görebileceğimizi söyledi. Üst üste gelen bu açıklamalar, The Hunt for Gollum'un orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek bir filme dönüşebileceğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Halilcv 10 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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