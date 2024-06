Viggo Mortensen, yeni Yüzüklerin Efendisi filminde rol alabilir

Tam Boyutta Gör Son dönemde duyurulan en dikkat çekici projelerden biri de yeni Yüzüklerin Efendisi filmi oldu. Warner Bros., geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak, yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin yolda olduğunu ve The Hunt for Gollum adını taşıyan bu filmi Andy Serkis'in yöneteceğini duyurdu. Dahası, hem orijinal üçlemeyi hem de Hobbit üçlemesini hayata geçiren ekibin de bu projede yer alacağı açıklandı.

Peter Jackson ve Fran Walsh'un varlığıyla daha da heyecan verici bir hâl alan The Hunt for Gollum için hazırlıklar sürerken, bu filme dair dikkat çekici açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız usta oyuncu Ian McKellen, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Gandalf rolüne geri dönme fikrine sıcak baktığını söylemişti. Şimdi benzer bir açıklama da Viggo Mortensen'den geldi.

Elden Ring film ya da diziye uyarlanabilir 1 gün önce eklendi

Viggo Mortensen, Senaryo İyiyse Yeni Yüzüklerin Efendisi Filminde Rol Alabilir

Orijinal üçlemede Aragorn'a hayat veren Viggo Mortensen'e, teklif geldiği takdirde yeni Yüzüklerin Efendisi filminde rol alıp almayacağı soruldu. Başarılı oyuncu, bunun senaryoya bağlı olduğunu söyleyerek bu ihtimale açık kapı bıraktı. Mortensen, eğer senaryo iyi değilse, parasız kalmadığı takdirde böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini söyledi.

Mortensen'in bu ihtimale açık kapı bırakmış olması umut verici. Çünkü The Hunt for Gollum anlattığı hikâye itibarıyla Gandalf ve Aragorn gibi karaktlerin kısa da olsa görünmesine alan açan bir film olacak .Nitekim Andy Serkis de bu hafta verdiği bir röportajda, filmde Gollum'un yanı sıra tanıdık birkaç karakteri daha görebileceğimizi söyledi. Üst üste gelen bu açıklamalar, The Hunt for Gollum'un orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek bir filme dönüşebileceğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.