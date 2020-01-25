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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube, 2020'de Call of Duty ve Overwatch liglerini yayınlayacak

    Activision Blizzard ve Google, YouTube'da Overwatch Ligi ve Call of Duty League dahil olmak üzere canlı e-spor maçlarını yayınlamak için çok yıllık bir anlaşma yaptılar.
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    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    YouTube, 2020'de Call of Duty ve Overwatch liglerini yayınlayacak
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    Video oyunu yayıncısı Activision Blizzard, Google ile arama devinin bulut platformu gücünü tüm Activision Blizzard'ın oyun barındırma ve diğer teknik ihtiyaçlarını karşılamak için çok yıllık bir ortaklığa girdi ancak daha önemlisi yeni anlaşma ile YouTube, Overwatch Ligi ve yeni sezonu başlayan Call of Duty Ligi maçlarını canlı olarak yayınlayacak.

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    YouTube'un oyun başkanı Ryan Wyatt, “Günde 200 milyondan fazla oyuncunun yılda 50 milyar saatin üzerinde oyun içeriğini izlediği YouTube, oyunculara ve tutkulu hayranlarına dünyanın en popüler video oyun platformunu sunuyor. Hem Overwatch Ligi hem de Call of Duty League, dünya standartlarında e-spor içeriğinin en önemli örnekleridir. Eski bir Call of Duty e-spor yorumcusu olarak, Activision Blizzard'ın her iki ligde dijital canlı akış için özel evi olarak YouTube'u seçtiği için çok heyecanlıyım. Bu ortaklık ayrıca oyun için birinci sınıf bir canlı akış ürününe sahip olduğumuzu gösteriyor.” ifadelerinde bulundu.

    Google ile yapılan çok yıllık anlaşma, Blizzard Entertainment'ın Overwatch Ligi'nin yeni bir evi olduğu anlamına geliyor. E-spor liginin ilk iki sezonu Twitch'te yayınlanırken, 2020 sezonu 8 Şubat'tan itibaren sadece YouTube'da (Çin dışında) yayınlanacak.



    https://www.cnet.com/news/google-and-activision-blizzard-team-up/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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