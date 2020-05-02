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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Virgin Galactic yeni aracıyla test uçuşunu New Mexico'da tamamladı

    Amerikan özel uzay ve havacılık firmalarından bir tanesi olan Virgin Galactic, yeni uzay uçağı ile birlikte ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Ekip, koronavirüsten korunmak için tüm önlemleri aldı.
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    Uzay
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Virgin Galactic, SpaceX gibi özel uzay firmalarından bir tanesi ve uzay yolculuğuna farklı bir bakış açısına sahip. Firmanın yeni aracı SpaceShipTwo, ilk test uçuşunu New Mexico üzerinde tamamladı. Firma tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre mil taşı sayılan bu olay, şirketin "uzay uçağı" ile ticari görevlerin her zamankinden daha yakın olduğunu belirtiyor.

    SpaceShipTwo, ya da bilinen adıyla VSS Unity, taşıyıcı uçağı VMS Eve ile bağlantısını 50 bin feet irtifada kesti ve New Mexico hava sahasındayken Mach 0,7 hızında süzüldü. Firma, bu uçuşun aylardır üzerinde çalışılan büyük bir başarım olduğunu aktardı.

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    Uçuşun amacı; çeşitli manevralar sonucu aracın tepkisini ölçmek, çok sayıda veri toplamak ve performansın simülasyonlarla kıyaslamasını yapmak olarak aktarıldı. Pilotlar CJ Sturckow ve Dave Mackay, uçuş boyunca aracın içinde ve kontrol sahibiydiler. Virgin Galactic tarafından yapılan açıklamayla tüm ekiplerin koronavirüs sırasında güvenliğinin sağlanması için gereken önlemlerin alındığı da belirtildi. Firmanın hedefi, 2020'nin sonlarında alt yörüngeye yolcu taşıyabilir hâle gelmek.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aulkem (Atakan Ülkem) 1 hf.
    Virgin in uçağını Range Rover mı çekiyor?
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    nyks 1 hf.
    "mil taşı" nedir acaba? Kilometre taşı olabilir mi? Çeviri haber yapıyorsunuz tamam da biraz özen lütfen.
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