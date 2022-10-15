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    VirtualBox'ın yeni beta sürümüne Apple Silicon desteği geliyor

    Apple Silicon işlemcili Mac'lerde kurması oldukça zor olan sanal makineleri kurmak artık daha kolay bir hâle gelebilir. VirtualBox'ın yeni beta sürümüyle programa Apple Silicon desteği geliyor.
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    VirtualBox'ın yeni beta sürümüne Apple Silicon desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Oracle'a ait VirtualBox, Windows, macOS ve Linux işletim sistemine sahip cihazlarda sanal makineler çalıştırmanızı sağlayan ücretsiz bir yazılım programı. Apple Silicon çipine sahip Mac'lerin kullanamadığı bu uygulamaya yakın bir zamanda yeni bir beta sürümü geldi. VirtualBox 7.0 beta sürümüyle birlikte gelen yeni özellikler arasında ise Apple Silicon desteği geliyor.

    VirtualBox artık M1 ve M2 işlemcili Mac'lerde kullanılabilir 

    2020'de ilk Apple Silicon Mac'ler duyurulduğunda cihazlara sanal makineler kurmak oldukça zorluydu. Özellikle de Windows sanal makineleri söz konusu olduğunda. Ancak VirtualBox'a yeni gelen VirtualBox 7.0 beta sürümüyle artık M1 ve M2 işlemcili Mac'lerde sanal makine kurmak ve çalıştırmak daha kolay.

    Oracle tarafından güncellemenin resmi sürüm notlarında belirtildiği gibi geliştirilmekte olan VirtualBox 7.0, diğer bazı önemli geliştirmeleri de beraberinde getiriyor. Örneğin, sanal makineler artık tamamen şifrelenebilecek ve bulut sanal makineleri yerel makineler olarak yönetilebilecek. Ayrıca Windows'ta daha iyi 3D grafikler için DirectX 11 desteği ekleyen yeni sürüm, daha modern API'ler için macOS'ta eski çekirdek uzantıları desteğini bırakıyor.

    Yeni sürümün bulut ağı işlevselliğini yerel sanal makineler için daha güvenilir hale getirdiğini söyleyen Oracle, 7.0 güncellemesi ile birlikte büyük bir hata listesini de düzeltti. Eğer VitualBox 7.0 betayı indirmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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    slamdunk393 1 gün önce

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