Visa CEO’su: "Stablecoin’ler ve CBDC’ler anlamlı olabilir"

Tam Boyutta Gör Görevini bırakmaya hazırlanan Visa CEO’su Al Kelly, şirketin yıllık hissedarlar toplantısında açıklamalarda bulundu. Kelly, şirketinin stablecoin’ler ve CBDC’ler konusundaki yaklaşımına yönelik sinyaller verdi.

Visa CEO’su, Stablecoin ve CBDC Konusunda İyimser

Kartlı ödeme devi Visa’nın Genel Müdürü, yeni nesil ödemeleri desteklemek için hizmetlerine ve tekliflerine Blockchain destekli çözümleri entegre edilebileceğini düşünüyor. 1 Şubat’ta resmi olarak görevinden ayrılacak olan Al Kelly, şirketin Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC) ve özel stablecoin’ler ile ilgili planlarını kısaca paylaştı.

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Al Kelly konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Daha çok erken, ancak stablecoin’lerin ve Merkez Bankası Dijital Para Birimlerinin ödemeler alanında anlamlı bir rol oynama potansiyeline sahip olduğuna inanmaya devam ediyoruz ve devam etmekte olan bir dizi girişimimiz var. Ödemeler ekosistemine yatırım yapmaya çalışırken kripto fonlarına ve şirketlere önemsiz miktarda yatırım yaptık”

Basına düşen haberlere göre Kelly, henüz daha çok erken olduğunun altını çizdi. Kelly, stablecoin’lerin ve CBDC’lerin ödemeler alanında anlamlı bir rol oynayabileceğini düşündüklerini belirtti. Ayrıca CEO, bu potansiyele inandıklarını ve devam etmekte olan birçok girişimleri olduğunu ifade etti.

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