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    Visa, küçük işletmeler için NFT programını duyurdu

    Kartlı ödeme devi Visa'nın kripto para dünyasına yönelik yatırımları devam ederken şirketten şimdi de küçük işletmeler için NFT hamlesi geldi.                    
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    Visa'dan NFT hamlesi
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    NFT sektörünün gelişme kaydetmesi ile beraber bu alandaki çalışmalar da hız kazanmış durumda. Kripto para piyasası ile yakından ilgilenen ödeme devi Visa; moda, müzik ve film gibi alanlarla ilgilenen küçük şirketlere, NFT’ler yoluyla destek vereceği bir program başlattı.

    Visa’dan NFT Programı ile Küçük İşletmelere Destek

    Ödeme devi Visa, küçük şirketlerin NFT konusunda işlerini büyütmelerine yardımcı olmak için bir içerik oluşturucu programı başlattığını duyurdu. Visa özellikle müzik, moda ve film gibi alanlardaki seçilmiş küçük işletme sahiplerinin, NFT‘ler aracılığıyla operasyonlarını genişletmede onlara destek olacağı içerik oluşturucu programını piyasaya sürdü.

    Visa’nın kripto başkanı Cuy Sheffield konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 

    “NFT’ler yaratıcı ekonomi için güçlü bir hızlandırıcı olma potansiyeline sahip. Visa Oluşturucu Programı aracılığıyla, bu yeni tür küçük ve mikro işletmelerin dijital ticaret için yeni ortamlardan faydalanmasına yardımcı olmak istiyoruz.”

    İşletme sahiplerine bu program boyunca teknik konuların yanı sıra, kendi toplulukları nasıl oluşturabilecekleri ile ilgili olarak da danışmanlık verilecek. Programa katılanlar, Visa’nın müşterileri ve ortakları ile de görüşebilecek.

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