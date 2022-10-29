Tam Boyutta Gör

Birçok şirket kripto para birimleri ile ilgili olarak çalışmalarını hızlandırmış durumda. Son olarak ödeme devi Visa yaptığı açıklama ile kripto sektörünü yakından takip ettiğini gözler önüne seriyor. Visa, kendi kripto para cüzdanını piyasaya sürmek için çalışıyor.

Visa, kendi kripto para cüzdanını piyasaya sürmek için çalışmalarına hız vermiş durumda. Bunun yanında ticari marka avukatı Mike Kondoudis’e göre, küresel finans devi Visa, kripto para birimiyle ilgili birkaç ticari marka başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

General Motors reklamları Twitter'dan kaldırıldı 11 sa. önce eklendi

Visa ayrıca kripto para birimlerini ve diğer Blockchain varlıklarını denetlemede kullanılan yazılımlar için başvuruda bulundu. Visa, aynı zamanda müşterilerine, kullanıcıların sanal dünyada erişilebilecek eğlence, boş zaman veya eğlence amaçlı etkileşimde bulunabilecekleri sanal bir ortam sağlamayı planlıyor.

Şirket, geçtiğimiz Ekim atında da dijital varlıkları desteklemek amacıyla bir NFT programı başlattı. Buna ek olarak, CryptoPunk koleksiyonundan bir NFT de satın aldı. Geçtiğimiz günlerde kripto para borsası FTX, 40 ülkede kripto para birimi kartlarını kullanıma sunmak için Visa ile ortaklık kurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Visa, kripto para cüzdanı geliştirmek için harekete geçti