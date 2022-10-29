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    Anlık Bildirim

    Twitter'da Elon MUSK fırtınası sürüyor: General Motors, Twitter'daki ücretli reklamlarını kaldırdı!

    General Motors, Elon MUSK'ın Twitter'ı devralmasının ardından Twitter'daki bazı reklamlarını askıya alma yolunu seçti. Bilindiği üzere Tesla ile General Motors birbirinin rakibi.
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    General Motors
    Amerikan otomotiv şirketi GM, Twitter'ın 51 yaşındaki yeni CEO'sunun nasıl bir yönetim anlayışı ile kullanıcılara ve firmalara hitap edeceğini anlamaya çalışıyor. Otomotiv firması bu konu yüzünden Twitter ile sık görüşmeye başladı.

    General Motors reklamları Twitter'dan kaldırıldı

    Reklamlarını şu an için duraklatan GM, Twitter'daki takipçileri ve müşterileri ile etkileşimde olmaya devam edecek ancak reklamlar için herhangi bir ödeme yapmayacak.

    İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mary BARRA'nın yönetimi altındaki Detroit merkezli bu şirket akülü ve elektrikli araç segmentinde Tesla ile daha etkili bir şekilde rekabet edebilmek için milyarlarca dolar harcayan ilk otomobil üreticileri arasında.

    Elon Musk Twitter Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın bir diğer rakibi olan Ford Motor, Elon MUSK'ın Twitter'ı satın almasından hemen önce Twitter'daki reklam çalışmalarından vazgeçmişti. Ford da Twitter'daki takipçileri ve müşterileri ile iletişim kurmaya devam ediyor.

    Rivian, Stellantis ve Alphabet (Google'ın ana şirketi) üçlüsünün Twitter'daki reklamlarını kaldırıp kaldırmayacağı henüz belli değil. Elektrikli kamyon üreten Nikola bu platformdaki tanıtımlarını kaldırmayı düşünmüyor.

    General Motors bu kararı sert bir manevra olarak görmüyor. Zira kendisinin rakibi olan Tesla'nın CEO'su aynı zamanda Twitter'ın da bir numaralı ismi. GM yine de Twitter'dan tamamen çekilmedi, sadece ücret karşılığında reklam yayımlamayı bıraktı.

    Kaynakça https://www.slashgear.com/1076859/general-motors-has-suspended-advertising-on-twitter-heres-why/ https://www.cnbc.com/2022/10/28/gm-temporarily-suspends-advertising-on-twitter-following-elon-musk-takeover.html
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