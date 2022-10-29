Twitter'da Elon MUSK fırtınası sürüyor: General Motors, Twitter'daki ücretli reklamlarını kaldırdı!

General Motors reklamları Twitter'dan kaldırıldı
Reklamlarını şu an için duraklatan GM, Twitter'daki takipçileri ve müşterileri ile etkileşimde olmaya devam edecek ancak reklamlar için herhangi bir ödeme yapmayacak.
İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mary BARRA'nın yönetimi altındaki Detroit merkezli bu şirket akülü ve elektrikli araç segmentinde Tesla ile daha etkili bir şekilde rekabet edebilmek için milyarlarca dolar harcayan ilk otomobil üreticileri arasında.
Rivian, Stellantis ve Alphabet (Google'ın ana şirketi) üçlüsünün Twitter'daki reklamlarını kaldırıp kaldırmayacağı henüz belli değil. Elektrikli kamyon üreten Nikola bu platformdaki tanıtımlarını kaldırmayı düşünmüyor.
General Motors bu kararı sert bir manevra olarak görmüyor. Zira kendisinin rakibi olan Tesla'nın CEO'su aynı zamanda Twitter'ın da bir numaralı ismi. GM yine de Twitter'dan tamamen çekilmedi, sadece ücret karşılığında reklam yayımlamayı bıraktı.Kaynakça https://www.slashgear.com/1076859/general-motors-has-suspended-advertising-on-twitter-heres-why/ https://www.cnbc.com/2022/10/28/gm-temporarily-suspends-advertising-on-twitter-following-elon-musk-takeover.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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