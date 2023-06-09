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    Vision Pro analistleri etkiledi: “Diğerleri dama oynarken Apple satranç oynuyor”

    Apple, geçtiğimiz günlerde ilk VR/AR gözlüğü Vision Pro’yu tanıtmıştı. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken cihaz henüz piyasaya çıkmasa da görünüşe göre analistleri etkilemeyi başardı.
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    Vision Pro etkisi: 'Diğerleri dama, Apple ise satranç oynuyor' Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2023 kapsamında ilk VR/AR gözlüğü Vision Pro’yu tanıtarak gündeme oturmuştu. Firma, Vision Pro’yu 3.499 dolar gibi hayli yüksek bir fiyatla satacağını duyurmuş olsa da cihaz en erken 2024’ün başlarında piyasaya girebilecek. Öte yandan piyasa analistleri ise Vision Pro’dan etkilenmişe benziyor.

    Vision Pro, analistleri olumlu etkiledi

    Analistler, Apple Vision Pro'nun kullanıcılar için tamamen yeni bir ekosistem yaratmaya yönelik daha büyük bir stratejinin parçası olduğuna inanıyor. Belirtilenlere göre Wedbush analistleri, Apple’ın Vision Pro etrafında yeni bir App Store oluşturmayı hedeflediğine inanıyor. Hatta şirketin analistlerine göre 'diğerleri dama oynarken Apple satranç oynuyor”.

    Analistler, Apple’ın Vision Pro ve visionOS ekosistemi ile spor, sağlık, eğlence ve iş dünyalarını birleştirmesini bekliyor. Bununla birlikte Apple Vision Pro ilk kez kullananlar üzerinde sürekli olumlu bir izlenim bırakmış olsa bile, cihazın piyasaya çıktığında çok satması beklenmiyor. TrendForce’a göre Apple, yalnızca 200 bin adetlik bir sevkiyat hedefliyor. Genel kanı Vision Pro fiyatının çok yüksek olmasında toplanıyor. Apple’ın vizyonu için bu ürün güçlü bir temel olsa da analistler, hedef fiyatın 1000 dolar bandı olması gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla bir süre daha Apple için ana gelir kaleminin iPhone olarak kalacağını söyleyebiliriz.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 19 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 22 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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