Vision Pro analistleri etkiledi: “Diğerleri dama oynarken Apple satranç oynuyor”

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2023 kapsamında ilk VR/AR gözlüğü Vision Pro’yu tanıtarak gündeme oturmuştu. Firma, Vision Pro’yu 3.499 dolar gibi hayli yüksek bir fiyatla satacağını duyurmuş olsa da cihaz en erken 2024’ün başlarında piyasaya girebilecek. Öte yandan piyasa analistleri ise Vision Pro’dan etkilenmişe benziyor.

Vision Pro, analistleri olumlu etkiledi

Analistler, Apple Vision Pro'nun kullanıcılar için tamamen yeni bir ekosistem yaratmaya yönelik daha büyük bir stratejinin parçası olduğuna inanıyor. Belirtilenlere göre Wedbush analistleri, Apple’ın Vision Pro etrafında yeni bir App Store oluşturmayı hedeflediğine inanıyor. Hatta şirketin analistlerine göre 'diğerleri dama oynarken Apple satranç oynuyor”.

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Analistler, Apple’ın Vision Pro ve visionOS ekosistemi ile spor, sağlık, eğlence ve iş dünyalarını birleştirmesini bekliyor. Bununla birlikte Apple Vision Pro ilk kez kullananlar üzerinde sürekli olumlu bir izlenim bırakmış olsa bile, cihazın piyasaya çıktığında çok satması beklenmiyor. TrendForce’a göre Apple, yalnızca 200 bin adetlik bir sevkiyat hedefliyor. Genel kanı Vision Pro fiyatının çok yüksek olmasında toplanıyor. Apple’ın vizyonu için bu ürün güçlü bir temel olsa da analistler, hedef fiyatın 1000 dolar bandı olması gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla bir süre daha Apple için ana gelir kaleminin iPhone olarak kalacağını söyleyebiliriz.

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