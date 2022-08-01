Ethereum kurucusu Vitalik'ten Meta şirketine gönderme

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Açık sözlülüğüyle tanınan Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, merkeziyetsiz bir dünyayı nasıl etkileyebileceğini tartışmak için Twitter hesabını ve kendi web sitesini sık sık kullanıyor.Buterin, son paylaşımda da eski adıyla Facebook gibi şirketlerin metaverse’ü inşa etmekte zorlanacağını ve herhangi bir kurumsal firmanın çabalarında başarısız olacağını söyledi.

"Metaverse gerçekleşecek"

Metaverse’ün “gerçekleşeceğini” düşündüğünü ancak şirketlerin nasıl görüneceğini bilmeleri için henüz erken olduğunu düşünen Vitalik, şirketlerin başarısız olacağını söyledi. İnsanların gerçekte ne istediğini bilmek için çok erken olduğunu ileri sürdü.

Bugüne kadar Metaverse’e ilgi gösteren en önemli kurumsal oyuncu olan şirket, şüphesiz ki Facebook'tu. Geçen yılın sonlarında metaverse'ü benimseyerek değişimin bir parçası olarak yeniden markalaşan Facebook, yeni adıyla Meta olmuştu.

Kullanıcılar, metaverse'ü internette yeni bir çağ olarak görüyor. Metaverse, bu ortamı artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve blokzincir teknolojisi ile sunuyor. İnsanların sanal dünyada çalışabilecekleri, oynayabilecekleri ve başkalarıyla bağlantı kurabilecekleri yeni nesil internete gün geçtikçe yaklaşıyoruz.

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Geçtiğimiz yıl kripto para piyasalarının boğa sezonunu yaşamasıyla Adidas ve Coca-Cola gibi şirketler de metaverse'e giriş yapmıştı. Adından en çok bahsettiren isim de Meta olmuştu. Meta şirketinin metaverse kolu olan Reality Labs, gelirlerinde düşüş olduğunu bildirdi. Özetle, bu şirketlerin Vitalik'in yanlış düşündüğünü kanıtlamak için hala uzun bir yolu var.

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