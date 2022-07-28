Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Facebook çakıldı: On yıllık kesintisiz büyüme sona erdi

    Facebook’un çatı şirketi Meta, finansal sonuçlarını açıkladı. Sosyal medya devi ilk defa yıllık bazda gelirlerinde düşüş olduğunu bildirdi. Bu bir devrin sonunun başlangıcı olabilir.
    1
    Facebook çakıldı: On yıllık kesintisiz büyüme sona erdi
    Tam Boyutta Gör

    Facebook ya da daha doğru bir ifadeyle Meta, 2022 yılına ait ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sosyal ağ yıllık bazda ilk defa gelirlerinde düşüş olduğunu bildirdi. Bununla birlikte gelirlerdeki düşüşün yılın üçüncü çeyreğinde daha da büyüyebileceği aktarıldı.

    Meta yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1 düşüş yaşayarak 28.8 milyar dolar gelir elde etti. Çok küçük bir düşüş olabilir fakat bunun ilk defa olması önem derecesini yükseltiyor. Bununla birlikte belki de dikkat edilmesi gereken en büyük nokta, Meta’nın net karının yüzde 36 düşüş ile 6.7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi.

    Metavers bölümü de zarar etti

    Mark Zuckerberg’in oldukça önem verdiği ve metavers vizyonundan sorumlu Reality Labs bölümü b çeyrekte 2.8 milyar dolar zarar etti. Meta, gelirinin büyük bir kısmını reklamlardan elde ediyor. Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi dev sosyal medyaları barındıran medya şirketi, Apple’ın iOS cihazlardaki gizlilik şartlarındaki değişiklikle geçtiğimiz yıl 10 milyar dolarlık reklam gelirinden mahrum kalmıştı. Şimdi ise durgunluk dönemine giren küresel ekonomi yüzünden reklam verenlerin harcamasını kıstığı görülüyor.

    TikTok ile rekabetin maliyeti yüksek

    Facebook çakıldı: On yıllık kesintisiz büyüme sona erdi
    Tam Boyutta Gör

    Meta, Facebook ve Instagram’ı popüler platform TikTok ile rekabet edebilmeleri için yeniden tasarlıyor. TikTok benzeri daha fazla kısa video ve gönderilerin öne çıkarılmasına yönelik yapılan düzenlemelerin maliyeti hayli yüksek. Zira Zuckerberg, Facebook ve Instagram’da takip edilmeyen hesaplardan gelen önerilen içerik yüzdesinin gelecek yıl iki kat artacağını söylüyor. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için yapay zeka alanında maliyetli bir yatırım gerekiyor.

    Gelirler düşüyor kullanıcı sayısı artıyor

    Her ne kadar Meta’nın gelirlerinde düşüş olsa da Facebook’un günlük kullanıcısı sayısının yüzde 3 artarak 1.97 milyara ulaştığı açıklandı. Meta'nın verilerine göre her gün 2.88 milyar kişi Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp’ı kullanıyor. Bu alanda önceki yıla göre yüzde 4 artış olduğunun da altını çizelim. Öte yandan Zuckerberg, birkaç yıl önce Snapchat’ten kopyalanan Hikayeler özelliğine göre Reels formatının daha hızlı gelire dönüştüğü söyledi.

    Meta’nın son zamanlarda Facebook ve Instagram’da yaptığı köklü değişikliklerden memnun değilseniz işlerin yakın zamanda değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Firmanın gelirlerinde yaşanan düşüşün etkilerini önümüzdeki süreçte göreceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız