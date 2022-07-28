Facebook çakıldı: On yıllık kesintisiz büyüme sona erdi

Facebook ya da daha doğru bir ifadeyle Meta, 2022 yılına ait ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sosyal ağ yıllık bazda ilk defa gelirlerinde düşüş olduğunu bildirdi. Bununla birlikte gelirlerdeki düşüşün yılın üçüncü çeyreğinde daha da büyüyebileceği aktarıldı.



Meta yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1 düşüş yaşayarak 28.8 milyar dolar gelir elde etti. Çok küçük bir düşüş olabilir fakat bunun ilk defa olması önem derecesini yükseltiyor. Bununla birlikte belki de dikkat edilmesi gereken en büyük nokta, Meta’nın net karının yüzde 36 düşüş ile 6.7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi.



Metavers bölümü de zarar etti

Mark Zuckerberg’in oldukça önem verdiği ve metavers vizyonundan sorumlu Reality Labs bölümü b çeyrekte 2.8 milyar dolar zarar etti. Meta, gelirinin büyük bir kısmını reklamlardan elde ediyor. Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi dev sosyal medyaları barındıran medya şirketi, Apple’ın iOS cihazlardaki gizlilik şartlarındaki değişiklikle geçtiğimiz yıl 10 milyar dolarlık reklam gelirinden mahrum kalmıştı. Şimdi ise durgunluk dönemine giren küresel ekonomi yüzünden reklam verenlerin harcamasını kıstığı görülüyor.



TikTok ile rekabetin maliyeti yüksek

Meta, Facebook ve Instagram’ı popüler platform TikTok ile rekabet edebilmeleri için yeniden tasarlıyor. TikTok benzeri daha fazla kısa video ve gönderilerin öne çıkarılmasına yönelik yapılan düzenlemelerin maliyeti hayli yüksek. Zira Zuckerberg, Facebook ve Instagram’da takip edilmeyen hesaplardan gelen önerilen içerik yüzdesinin gelecek yıl iki kat artacağını söylüyor. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için yapay zeka alanında maliyetli bir yatırım gerekiyor.



Gelirler düşüyor kullanıcı sayısı artıyor

Her ne kadar Meta’nın gelirlerinde düşüş olsa da Facebook’un günlük kullanıcısı sayısının yüzde 3 artarak 1.97 milyara ulaştığı açıklandı. Meta'nın verilerine göre her gün 2.88 milyar kişi Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp’ı kullanıyor. Bu alanda önceki yıla göre yüzde 4 artış olduğunun da altını çizelim. Öte yandan Zuckerberg, birkaç yıl önce Snapchat’ten kopyalanan Hikayeler özelliğine göre Reels formatının daha hızlı gelire dönüştüğü söyledi.



Meta’nın son zamanlarda Facebook ve Instagram’da yaptığı köklü değişikliklerden memnun değilseniz işlerin yakın zamanda değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Firmanın gelirlerinde yaşanan düşüşün etkilerini önümüzdeki süreçte göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Facebook çakıldı: On yıllık kesintisiz büyüme sona erdi