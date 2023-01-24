Vivo CEO'su Shen Wei: “vivo’nun altın çağı gelecekte”

Tam Boyutta Gör Dünyanın en çok satan 5 akıllı telefon markasından biri olan vivo’nun kurucusu Shen Wei, 2022 yılında önemli eşikleri aştıkları için “önemli bir atılım yılı” olduğunu ifade etti. Vivo’nun altın çağının ise yeni başladığını söyledi.

Şirketin attığı adımlar hakkında açıklamalar yapan Shen Wei, bugüne kadarki tüm başarılarına ve büyümelerine rağmen vivo’nun ulaşması gereken birçok hedef olduğunun altını çizerek, “Temel arzuya sadık kalarak uzun vadeli planlarımızı takip edeceğiz, yenilikçi ruhumuzu besleyerek, verimliliğimizi sürdürerek ve maliyetlerimizi düşürerek vivo için başarılı sürdürülebilir bir iş modeli oluşturacağız” dedi

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Vivo’nun gelecek hedefleri hakkındaki konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı:

“vivo’nun 28 yıllık geçmişine baktığımızda, zorluklar ve krizlerle karşılaştığımız dönemlerin bu krizleri fırsata çevirdiğimiz en verimli dönemler olduğunu görüyoruz. Karşılaştığımız her zorluk vivo'nun farkındalığını yükselten, becerilerini pekiştiren ve daha uzağı görüp daha uzun bir yol gitmesine olanak tanıyan teşvik edici bir faktör oldu. Önümüzdeki on yılda akıllı telefon sektörünü zorlu dönemler bekliyor. Ancak vivo olarak öngördüğümüz güçlüklerin aynı zamanda sınırsız bir fırsat alanı yarattığının da farkındayız. Merkezimize kullanıcıları alarak, BenFen felsefesi doğrultusunda yapmamız gerekenleri doğru yöntemlerle ve doğru şekilde yaparak, karşılıklı kazan-kazan anlayışını sürdürerek, hedef odaklı yaklaşımımızla tüm zorluklara göğüs gererek uzun soluklu büyük bir şirket olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. vivo'nun altın çağının geçmişte değil, gelecekte ve önümüzdeki bu yolculukta atacağımız her adımda olduğuna yürekten inanıyoruz.”

Vivo’nun yüksek donanımlı modellerinin, 2022 yılında önemli başarılar kazandığına dikkat çeken Wei; vivo X80, X90 ve X Fold serilerinin yanı sıra S16 serisi ve iQOO dijital serilerinin de geniş kitlelere ulaşmasını sağladıklarını belirtti. Kullanıcı tavsiye skorlarının (Net Promoter Score) yüksek seviyelere ulaştığına ve pazar sonuçlarının da her geçen gün daha iyi bir noktaya geldiğine vurgu yaptı.

“Fiyat savaşından kaçınmalıyız”

Vivo CEO’su Shen Wei, satış rakamlarının cezbedici büyüsüne kapılmamaları ve fiyat savaşlarından kaçınmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurguladı. Wei “vivo’nun temel misyonu; kullanıcılarını, çalışanlarını, ortaklarını ve paydaşlarını mutlu etmektir. Maliyetleri düşürmek için; kaliteyi düşürmek, riskleri başkalarına aktarmak ve paydaşların çıkarlarını aşındırmak gibi kısa vadeli ve sağlıksız yöntemlere asla başvurmamalıyız. Lider teknoloji markası yaklaşımıyla yüksek teknoloji geliştirmenin ve inovasyona devam etmenin önünde bir darboğaz olan düşük kâr marjı tuzağından kurtulmalıyız. İnovasyonun kaldıraç etkisiyle değer yaratmaya ve yarattığımız bu değeri iş ortaklarımız ile paylaşarak vivo’yu daha uzun ömürlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmalıyız” diye konuştu. vivo’nun temel hedefinin istikrarlı, uzun vadeli ve sağlıklı bir organizasyon olmak olduğunu kaydeden Wei, rekabetten büyük pay almak için asla kısa vadeli çıkarları hedeflemeyeceklerininde altını çizdi.

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