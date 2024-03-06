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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14T Pro ortaya çıktı: Çok güçlü olabilir

    Xiaomi 14 serisi dünya çapında piyasaya çıkarken şimdi de Xiaomi 14T Pro gündeme geldi. IMEI veri tabanında görünen Xiaomi 14T Pro’ün oldukça güçlü bir model olacağı söyleniyor.
    Xiaomi 14T Pro ortaya çıktı: Çok güçlü olabilir Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce Xiaomi 14 serisi dünya çapında piyasaya girmiş olsa da görünüşe göre firma, Xiaomi 14T serisi üzerinde çalışıyor. Eylül ayında tanıtılan Xiaomi 13T serisinin yerini alması ve bazı önemli iyileştirmeler getirmesi beklenen Xiaomi 14T serisinin tepe modeli Xiaomi 14T Pro ise yakın bir zamanda IMEI veri tabanında ortaya çıktı.

    Xiaomi 14T Pro geliyor

    Belirtilenlere göre Xiaomi 14T Pro, Redmi K70 Ultra'nın yeniden adlandırılmış bir versiyonu olabilir. Zira cihaz "rothko" kod adına sahip ve bu kod adı Redmi K70 Ultra için de kullanılıyordu. Xiaomi 14T Pro ile ilgili tüm detayları henüz bilmesek de cihazın oldukça güçlü olan MediaTek Dimensity 9300 yongasıyla geleceği bildiriliyor.

    Xiaomi 14T Pro ortaya çıktı: Çok güçlü olabilir Tam Boyutta Gör
    Dimensity 9300, TSMC'nin 4nm sürecine dayanıyor ve 3.25GHz'de çalışan bir adet Cortex-X4 çekirdeği, 2.85GHz'de çalışan üç adet Cortex-X4 çekirdeği ve 2.0GHz'de çalışan dört adet Cortex-A720 çekirdeği içeriyor. GPU tarafında ise Mali-G720 Immortalis MP12 bulunuyor. Tahminlere göre telefonda 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh batarya da yer alacak. Ek olarak 24GB LPDDR5T RAM, 1TB UFS 4.0 depolama alanı ve 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranın da Xiaomi 14T Pro’da bulunacağı söyleniyor.

    Şimdilik Xiaomi 14T Pro hakkında bir çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor ancak Redmi K70 Ultra modelinin ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla Xiaomi 14T Pro’nun bu cihazdan sonra gelmesi muhtemel gibi görünüyor. Xiaomi 13T serisinin eylül ayında tanıtıldığını düşündüğümüzde yeni serinin de benzer tarihleri hedeflemesi olası.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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