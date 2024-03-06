Tam Boyutta Gör Bir süre önce Xiaomi 14 serisi dünya çapında piyasaya girmiş olsa da görünüşe göre firma, Xiaomi 14T serisi üzerinde çalışıyor. Eylül ayında tanıtılan Xiaomi 13T serisinin yerini alması ve bazı önemli iyileştirmeler getirmesi beklenen Xiaomi 14T serisinin tepe modeli Xiaomi 14T Pro ise yakın bir zamanda IMEI veri tabanında ortaya çıktı.

Xiaomi 14T Pro geliyor

Belirtilenlere göre Xiaomi 14T Pro, Redmi K70 Ultra'nın yeniden adlandırılmış bir versiyonu olabilir. Zira cihaz "rothko" kod adına sahip ve bu kod adı Redmi K70 Ultra için de kullanılıyordu. Xiaomi 14T Pro ile ilgili tüm detayları henüz bilmesek de cihazın oldukça güçlü olan MediaTek Dimensity 9300 yongasıyla geleceği bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Dimensity 9300, TSMC'nin 4nm sürecine dayanıyor ve 3.25GHz'de çalışan bir adet Cortex-X4 çekirdeği, 2.85GHz'de çalışan üç adet Cortex-X4 çekirdeği ve 2.0GHz'de çalışan dört adet Cortex-A720 çekirdeği içeriyor. GPU tarafında ise Mali-G720 Immortalis MP12 bulunuyor. Tahminlere göre telefonda 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh batarya da yer alacak. Ek olarak 24GB LPDDR5T RAM, 1TB UFS 4.0 depolama alanı ve 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranın da Xiaomi 14T Pro’da bulunacağı söyleniyor.

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Şimdilik Xiaomi 14T Pro hakkında bir çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor ancak Redmi K70 Ultra modelinin ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla Xiaomi 14T Pro’nun bu cihazdan sonra gelmesi muhtemel gibi görünüyor. Xiaomi 13T serisinin eylül ayında tanıtıldığını düşündüğümüzde yeni serinin de benzer tarihleri hedeflemesi olası.

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Xiaomi 14T Pro ortaya çıktı: Çok güçlü olabilir