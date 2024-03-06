Xiaomi 14T Pro ortaya çıktı: Çok güçlü olabilir

Xiaomi 14T Pro geliyor
Belirtilenlere göre Xiaomi 14T Pro, Redmi K70 Ultra'nın yeniden adlandırılmış bir versiyonu olabilir. Zira cihaz "rothko" kod adına sahip ve bu kod adı Redmi K70 Ultra için de kullanılıyordu. Xiaomi 14T Pro ile ilgili tüm detayları henüz bilmesek de cihazın oldukça güçlü olan MediaTek Dimensity 9300 yongasıyla geleceği bildiriliyor.
Şimdilik Xiaomi 14T Pro hakkında bir çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor ancak Redmi K70 Ultra modelinin ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla Xiaomi 14T Pro’nun bu cihazdan sonra gelmesi muhtemel gibi görünüyor. Xiaomi 13T serisinin eylül ayında tanıtıldığını düşündüğümüzde yeni serinin de benzer tarihleri hedeflemesi olası.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.