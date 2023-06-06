Bütçe telefonu Vivo V29 5G, lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar

Paylaşılan Geekbench listesi, Vivo V29 5G'nin 4 adet 1.80Hz çekirdek, 4 adet 2.40GHz çekirdek ve Adreno 642L grafik birimi içeren bir Qualcomm yonga seti tarafından desteklendiğini gösteriyor. Bu detaylar ise Snapdragon 778G platformuna işaret ediyor diyebiliriz. Liste ayrıca, cihazın 8GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile destekleneceğini de doğruladı.
Öte yandan mevcut sızıntılar, ön tarafta 120Hz FullHD OLED ekran, 66W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ve 64 MP birincil kameradan oluşan üçlü bir sensör tasarımına işaret ediyor. Vivo V29 5G hakkında tüm detayların yakında açıklanacağını düşünüyoruz.