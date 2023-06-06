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    Bütçe telefonu Vivo V29 5G, lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar

    Vivo'nun yeni bütçe telefonu Vivo V29 5G, lansmandan önce Geekbench platformunda görüntülendi. Peki orta sınıf rekabetine dahil olacak model neler sunuyor? İşte Vivo V29 5G hakkında bildiklerimiz.
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    Bütçe telefonu Vivo V29 5G, lansmandan önce test edildi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, uygun fiyatlı ''V serisi'' ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz mart ayında Vivo 27 5G, hemen sonrasında ise Vivo V29 Lite 5G tanıtıldı. V29 serisindeki diğer modellerin ise bu ayın sonlarında duyurulması bekleniyor. Son olarak bu modeller arasından Vivo V29 5G, lansmandan önce test edildi. Peki yeni bütçe telefonu neler sunuyor? İşte detaylar.

    Vivo V29 5G, Geekbench'te test edildi

    Paylaşılan Geekbench listesi, Vivo V29 5G'nin 4 adet 1.80Hz çekirdek, 4 adet 2.40GHz çekirdek ve Adreno 642L grafik birimi içeren bir Qualcomm yonga seti tarafından desteklendiğini gösteriyor. Bu detaylar ise Snapdragon 778G platformuna işaret ediyor diyebiliriz. Liste ayrıca, cihazın 8GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile destekleneceğini de doğruladı. 

    Bütçe telefonu Vivo V29 5G, lansmandan önce test edildi Tam Boyutta Gör
    Performansa gelirsek Vivo V29 5G, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 1.000, çoklu çekirdekte ise 2.803 puana ulaşıyor. Ufak bir kıyaslama ile söz konusu skorun, 2021 yılında pisaya çıkan amiral gemisi Snapdragon 888'e benzer olduğunu söylebiliriz. Vivo, tepe model V29 Pro'nun özelliklerini onaylamış olsa da, Vivo V29 hakkında sessizliğini koruyor. 

    Öte yandan mevcut sızıntılar, ön tarafta 120Hz FullHD OLED ekran, 66W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ve 64 MP birincil kameradan oluşan üçlü bir sensör tasarımına işaret ediyor. Vivo V29 5G hakkında tüm detayların yakında açıklanacağını düşünüyoruz.

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