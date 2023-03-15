Vivo'dan Türkiye'de üretilen modellere 3 yıl güncelleme sözü

Türkiye fabrikasının kapılarını basına ilk kez açan Vivo, burada üretilen modeller için güncelleme garantisi verdiğini duyurdu. “Her Zaman Y’eni” isimli kampanya kapsamında şirket giriş ve orta seviyesinde yer alan Türkiye’de üretilen Vivo Y35 ve Y22s modelleri için iki büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi sunuyor. Ülkemizde satılan Vivo V25 5G modeli için de aynı söz veriliyor.
Vivo Türkiye CMO’su Ertan Şensoy, Türkiye’de daha önce rakiplerinin yapmadığı bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:
“Ülkemizde ilk defa tüketicilere giriş ve orta segmentteki modellerde Android güncelleme garantisi sunuyoruz. Bu bizim cihazlarımıza, üstün kaliteli üretim süreçlerimize ve çıktılarına duyduğumuz güvenin bir ispatı. Böylece “Her Zaman Y’eni” kalan vivo akıllı telefonlar, uzun kullanım süreleri boyunca tüketicilere güvenli bir deneyim sunmaya devam edecek. Ayrıca resmi satış kanalımız myvivoshop.com üzerinden alışveriş yapan müşterilerimize 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek olarak 1 yıl ücretsiz üretici garantisi sunduğumuzu da hatırlatmak isterim.”
Aşağıdaki galeriden Vivo Türkiye fabrikasının fotoğraflarını görüntüleyebilirsiniz.
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bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)