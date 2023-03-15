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    Vivo'dan Türkiye'de üretilen modellere 3 yıl güncelleme sözü

    Vivo'nun Türkiye fabrikası ilk kez kapılarını basına açtı. Vivo, ülkemizde üretilen Vivo Y35 ve Y22s modelleri için 3 yıl güncelleme garantisi sunacağını duyurdu.
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    Vivo'dan Türkiye'de üretilen modellere 3 yıl güncelleme sözü Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en çok satan beş telefon markasından biri olan Çinli teknoloji devi Vivo, Türkiye’de 2021 yılında akıllı telefon üretim tesisini devreye almıştı. 20 milyon dolar yatırım ile Gebze’de hizmete giren Vivo Türkiye Üretim Tesisi, Vivo’nun 8. üretim merkezi olma özelliği taşıyor. Vivo Y serisi telefonlar burada üretiliyor. Yıllık 5 milyon adet cihaz üretim kapasitesi ile yatırımı tamamlanan vivo Türkiye üretim tesisinin aktif kapasitesi, 2022 yılının sonunda devreye giren yeni üretim bantlarıyla birlikte kapasite yüzde 35 oranında arttı. Tesiste 300’ün üzerinde kişi istihdam ediliyor. 2023 yılında yaklaşık 100 kişiye daha istihdam sağlanacak.

    Türkiye fabrikasının kapılarını basına ilk kez açan Vivo, burada üretilen modeller için güncelleme garantisi verdiğini duyurdu. “Her Zaman Y’eni” isimli kampanya kapsamında şirket giriş ve orta seviyesinde yer alan Türkiye’de üretilen Vivo Y35 ve Y22s modelleri için iki büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi sunuyor. Ülkemizde satılan Vivo V25 5G modeli için de aynı söz veriliyor.

    Vivo Türkiye CMO’su Ertan Şensoy, Türkiye’de daha önce rakiplerinin yapmadığı bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

    “Ülkemizde ilk defa tüketicilere giriş ve orta segmentteki modellerde Android güncelleme garantisi sunuyoruz. Bu bizim cihazlarımıza, üstün kaliteli üretim süreçlerimize ve çıktılarına duyduğumuz güvenin bir ispatı. Böylece “Her Zaman Y’eni” kalan vivo akıllı telefonlar, uzun kullanım süreleri boyunca tüketicilere güvenli bir deneyim sunmaya devam edecek. Ayrıca resmi satış kanalımız myvivoshop.com üzerinden alışveriş yapan müşterilerimize 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek olarak 1 yıl ücretsiz üretici garantisi sunduğumuzu da hatırlatmak isterim.”

    Aşağıdaki galeriden Vivo Türkiye fabrikasının fotoğraflarını görüntüleyebilirsiniz.

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    ugah6aiw 2 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 20 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 21 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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