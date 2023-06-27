Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Vivo'nun alt markalarından iQOO, iQOO 11 serisinin yeni üyesi iQOO 11S modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yaklaşmakta telefon hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak iQOO, cihazın merak edilen bazı özelliklerine açıklık getirdi. iQOO 11S, özel bir görüntü işlemcisi ile dünyada ilk olacak.

iQOO 11S sınırları zorlayacak

Hatırlayacağınız üzere daha önceki raporlar, iQOO 11S'in Quad HD+ (3200 x 1440) çözünürlük sunan LTPO4 AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, üçlü kamera sistemi (50+13+13MP), 8/12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip olacağını bizlere gösterdi. Bugünse akıllı telefona eşlik edecek diğer özellikler belli oldu diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre Vivo iQOO 11S'in en dikkat özelliği, ekran bölümünde gizli olacak. Öyle ki iQOO, cihazın "süper bilgi işlem için ayrılmış görüntü işlemcisi'' ile dünyada bir ilk olacağını duyurdu. iQOO'ya bu işlemci, içerisinde Super Vision, Super Resolution ve Super Frame Concurrency (kare optimizasyonu) olmak üzere çeşitli teknolojiler içerecek. Bu teknolojilerin ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı.

iQOO 11S'in lansman tarihi belli oldu 1 gün önce eklendi

Bilmeyenler için günümüzde birçok üretici, kendi cihazlarında görüntü odaklı işlemcilere yer veriyor. Bu nedenle iQOO'nun iddialarını doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek. Son raporlara göre iQOO 11S'in, şirketin ilk kablosuz kablosuz kulaklığı iQOO TWS 1 ile birlikte 4 Temmuz'da piyasaya çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo iQOO 11S için geri sayım başladı: Dünyada bir ilk olacak