Vivo iQOO 11S için geri sayım başladı: Dünyada bir ilk olacak

Hatırlayacağınız üzere daha önceki raporlar, iQOO 11S'in Quad HD+ (3200 x 1440) çözünürlük sunan LTPO4 AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, üçlü kamera sistemi (50+13+13MP), 8/12GB RAM ve 256GBdepolama kapasitesine sahip olacağını bizlere gösterdi. Bugünse akıllı telefona eşlik edecek diğer özellikler belli oldu diyebiliriz.
Bilmeyenler için günümüzde birçok üretici, kendi cihazlarında görüntü odaklı işlemcilere yer veriyor. Bu nedenle iQOO'nun iddialarını doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek. Son raporlara göre iQOO 11S'in, şirketin ilk kablosuz kablosuz kulaklığı iQOO TWS 1 ile birlikte 4 Temmuz'da piyasaya çıkması bekleniyor.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D