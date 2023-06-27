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    Vivo iQOO 11S için geri sayım başladı: Dünyada bir ilk olacak

    iQOO'nun yaklaşmakta olan telefonu iQOO 11S için geri sayım başladı. Bir süredir gündemde yer alan telefon, geliştirilmiş özel bir ekran işlemcisi ile geliyor. İşte detaylar
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    Vivo iQOO 11S için geri sayım başladı: Dünyada bir ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Vivo'nun alt markalarından iQOO, iQOO 11 serisinin yeni üyesi iQOO 11S modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yaklaşmakta telefon hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak iQOO, cihazın merak edilen bazı özelliklerine açıklık getirdi. iQOO 11S, özel bir görüntü işlemcisi ile dünyada ilk olacak. 

    iQOO 11S sınırları zorlayacak

    Hatırlayacağınız üzere daha önceki raporlar, iQOO 11S'in Quad HD+ (3200 x 1440) çözünürlük sunan LTPO4 AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, üçlü kamera sistemi (50+13+13MP), 8/12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip olacağını bizlere gösterdi. Bugünse akıllı telefona eşlik edecek diğer özellikler belli oldu diyebiliriz. 

    Vivo iQOO 11S için geri sayım başladı: Dünyada bir ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre Vivo iQOO 11S'in en dikkat özelliği, ekran bölümünde gizli olacak. Öyle ki iQOO, cihazın "süper bilgi işlem için ayrılmış görüntü işlemcisi'' ile dünyada bir ilk olacağını duyurdu. iQOO'ya bu işlemci, içerisinde Super Vision, Super Resolution ve Super Frame Concurrency (kare optimizasyonu) olmak üzere çeşitli teknolojiler içerecek. Bu teknolojilerin ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı.

    Bilmeyenler için günümüzde birçok üretici, kendi cihazlarında görüntü odaklı işlemcilere yer veriyor. Bu nedenle iQOO'nun iddialarını doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek. Son raporlara göre iQOO 11S'in, şirketin ilk kablosuz kablosuz kulaklığı iQOO TWS 1 ile birlikte 4 Temmuz'da piyasaya çıkması bekleniyor. 

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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