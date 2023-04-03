Vivo iQOO 11s'in kilit özellikleri ortaya çıktı: MediaTek Dimensity 9300!

iQOO 11s bilinen özellikleri
iQOO 11s, Çin’de V2304 model numarasına sahip olacak. Telefon, küresel pazarda da satışa çıkacak; 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Yani, Temmuz veya Ağustos gibi tanıtılma ihtimali var. Dimensity 9300 işlemcili telefon, 8GB RAM 256GB depolama ve 12GB RAM 256GB depolama seçenekleriyle gelecek. Telefon, 6.78 inç, Quad HD+ çözünürlük sunan E6 AMOLED ekranla donatılacak. Telefonun kamera, batarya, hızlı şarj özellikleri hakkında bilgi henüz mevcut değil.
iQOO, iQOO 11 ve iQOO 11 Pro telefonlarını Aralık 2022’de Çin pazarında tanıtmıştı. Pro modeli yalnızca Çin’de satışa sunulurken, düz model Çin dışında birçok pazarda piyasaya sürüldü. Yakın zamanda Çin’de iQOO Z7 serisi tanıtıldı.Kaynakça https://www.gsmarena.com/vivo_iqoo_11s_specs-news-58098.php https://www.gizmochina.com/2023/04/03/iqoo-11s-key-specifications-variants-launch-timeline-tipped/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı