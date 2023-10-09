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    vivo iQOO 12 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Kamerada rakipsiz olabilir

    Vivo'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu iQOO 12 serisinin teknik özellikleri netleşmeye başladı. Bugün iQOO 12'nin kamera kurulumu belli oldu. Rakipsiz olabilir.
    vivo iQOO 12 serisinin bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Vivo'nun alt markalarından iQOO, iQOO 11 serisinin halefi olacak iQOO 12 ve 12 Pro için hazırlıklarını sürdürüyor. Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak telefonların bir özelliği daha belli oldu. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Vivo iQOO 12 serisinin bir özelliği daha belli oldu

    Bilmeyenler için bu yılın başlarında 64 MP telefoto kameraya sahip yeni bir iQOO 12 modeline dair sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugünse söz konusu iddialar Digital Chat Station tarafından doğrulandı. Buna göre Vivo iQOO 12, ön bölümde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 3x telefoto  ve OIS destekli OmniVision 64B sensörüne sahip olacak.

    Ayrıca mevcut raporda, cihazın 50MP çözünürlüğünde OIS destekli OmniVision OV50H sensöründen güç alacağı belirtiliyor. Ultra geniş açı bölümünde ise 50MP Samsung ISOCELL JN1 sensörü görev yapacak. Bildiğiniz gibi iQOO markası, ilk etapta mobil oyuncuları hedefliyordu. Günümüzde ise ana akım telefonlar ile rekabete dahil oldu. Ayrıca iQOO 12 serisinin, Vivo'nun V3 ISP görüntü işlemcisi ile destekleneceğini de hatırlatalım.

    Daha önceki raporlara göre Vivo iQOO 12 serisi, ön bölümde 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E7 AMOLED panel kullanacak. Bu panele ise metal yapı ve 200W hızlı şarj desteği eşlik edecek. Ayrıca akıllı telefonun LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 platformundan destek alacağı belirtiliyor. 

    iQOO 12 serisi kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştıracak. Akıllı telefonlar hakkında tüm detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 18 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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