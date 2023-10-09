vivo iQOO 12 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Kamerada rakipsiz olabilir

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Vivo'nun alt markalarından iQOO, iQOO 11 serisinin halefi olacak iQOO 12 ve 12 Pro için hazırlıklarını sürdürüyor. Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak telefonların bir özelliği daha belli oldu. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Vivo iQOO 12 serisinin bir özelliği daha belli oldu

Bilmeyenler için bu yılın başlarında 64 MP telefoto kameraya sahip yeni bir iQOO 12 modeline dair sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugünse söz konusu iddialar Digital Chat Station tarafından doğrulandı. Buna göre Vivo iQOO 12, ön bölümde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 3x telefoto ve OIS destekli OmniVision 64B sensörüne sahip olacak.

Ayrıca mevcut raporda, cihazın 50MP çözünürlüğünde OIS destekli OmniVision OV50H sensöründen güç alacağı belirtiliyor. Ultra geniş açı bölümünde ise 50MP Samsung ISOCELL JN1 sensörü görev yapacak. Bildiğiniz gibi iQOO markası, ilk etapta mobil oyuncuları hedefliyordu. Günümüzde ise ana akım telefonlar ile rekabete dahil oldu. Ayrıca iQOO 12 serisinin, Vivo'nun V3 ISP görüntü işlemcisi ile destekleneceğini de hatırlatalım.

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Daha önceki raporlara göre Vivo iQOO 12 serisi, ön bölümde 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E7 AMOLED panel kullanacak. Bu panele ise metal yapı ve 200W hızlı şarj desteği eşlik edecek. Ayrıca akıllı telefonun LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 platformundan destek alacağı belirtiliyor.

iQOO 12 serisi kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştıracak. Akıllı telefonlar hakkında tüm detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

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vivo iQOO 12 serisinin bir özelliği daha belli oldu!