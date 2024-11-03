OnePlus 13 satış hayatına yeni bir rekorla başladı

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OnePlus, geçtiğimiz günlerde 10. yıl dönümü amiral gemisi olarak lanse ettiği OnePlus 13'ü piyasaya sundu. Yeni modelin performans ve fiyat dengesi dikkat çekerken, tanıtım etkinliğinin ardından OnePlus Çin Başkanı Li Jie, cihazın satışında kaydedilen başarıyı duyurdu. OnePlus 13, ilk satış günü yalnızca 30 dakika içinde 100 binden fazla birim satarak markanın yeni bir rekoruna imza attı. Bu, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandığını gösteriyor.

Önceki model olan OnePlus 12, 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip başlangıç modeli için yaklaşık 600 dolar fiyatla satışa sunulmuştu. Yeni OnePlus 13 ise aynı konfigürasyonda 630 dolar fiyat etiketiyle geldi. Fiyat artışı konusunda açıklama yapan Li Jie, akıllı telefonların kullanım ömrünün uzadığına ve kullanıcıların cihaz değiştirme sıklığının azaldığına dikkat çekti. Bu nedenle, uzun süre dayanacak yüksek kaliteli bir ürün için daha yüksek bir fiyatın değerli bir yatırım olarak görülebileceğini belirtti. Li Jie, OnePlus’ın aşırı fiyatlandırmadan kaçınarak makul ve standart bir fiyatlandırma stratejisi izlediğini vurguladı.

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OnePlus 13'ün maliyet artışına etki eden faktörler arasında çip üretim maliyetlerindeki yükseliş ve bellek ile depolama fiyatlarındaki artış yer alıyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip cihaz, yüksek performans sunarken, bu durum ürün maliyetine yansıyor. Li Jie, "Bu baskı herkes için geçerli" diyerek fiyat artışlarının sadece OnePlus için değil, diğer markalar için de söz konusu olduğunu belirtti. İlginç bir şekilde, aynı işlemciyi kullanan iQOO 13'te ise herhangi bir fiyat artışı yaşanmadı.

OnePlus 13 serisinin yakında global pazarda da kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Öne çıkan tahminler, OnePlus 13 ve OnePlus 13R modellerinin Ocak 2025’te uluslararası lansmanının yapılacağı yönünde. Ayrıca, Aralık ayında Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili OnePlus Ace 3'ün de tanıtılması bekleniyor.

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OnePlus 13 satış hayatına yeni bir rekorla başladı