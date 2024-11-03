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    OnePlus 13 satış hayatına yeni bir rekorla başladı

    Akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde beklediği OnePlus 13 nihayet satışa sunuldu. Gelen ilk bilgiler ise telefonun satış hayatına bir rekor kırarak başladığını gösteriyor.

    OnePlus 13 satış hayatına yeni bir rekorla başladı Tam Boyutta Gör

    OnePlus, geçtiğimiz günlerde 10. yıl dönümü amiral gemisi olarak lanse ettiği OnePlus 13'ü piyasaya sundu. Yeni modelin performans ve fiyat dengesi dikkat çekerken, tanıtım etkinliğinin ardından OnePlus Çin Başkanı Li Jie, cihazın satışında kaydedilen başarıyı duyurdu. OnePlus 13, ilk satış günü yalnızca 30 dakika içinde 100 binden fazla birim satarak markanın yeni bir rekoruna imza attı. Bu, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandığını gösteriyor.

    Önceki model olan OnePlus 12, 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip başlangıç modeli için yaklaşık 600 dolar fiyatla satışa sunulmuştu. Yeni OnePlus 13 ise aynı konfigürasyonda 630 dolar fiyat etiketiyle geldi. Fiyat artışı konusunda açıklama yapan Li Jie, akıllı telefonların kullanım ömrünün uzadığına ve kullanıcıların cihaz değiştirme sıklığının azaldığına dikkat çekti. Bu nedenle, uzun süre dayanacak yüksek kaliteli bir ürün için daha yüksek bir fiyatın değerli bir yatırım olarak görülebileceğini belirtti. Li Jie, OnePlus’ın aşırı fiyatlandırmadan kaçınarak makul ve standart bir fiyatlandırma stratejisi izlediğini vurguladı.

    OnePlus 13'ün maliyet artışına etki eden faktörler arasında çip üretim maliyetlerindeki yükseliş ve bellek ile depolama fiyatlarındaki artış yer alıyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip cihaz, yüksek performans sunarken, bu durum ürün maliyetine yansıyor. Li Jie, "Bu baskı herkes için geçerli" diyerek fiyat artışlarının sadece OnePlus için değil, diğer markalar için de söz konusu olduğunu belirtti. İlginç bir şekilde, aynı işlemciyi kullanan iQOO 13'te ise herhangi bir fiyat artışı yaşanmadı.

    OnePlus 13 serisinin yakında global pazarda da kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Öne çıkan tahminler, OnePlus 13 ve OnePlus 13R modellerinin Ocak 2025’te uluslararası lansmanının yapılacağı yönünde. Ayrıca, Aralık ayında Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili OnePlus Ace 3'ün de tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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