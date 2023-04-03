Vivo Pad 2 ilk kez görüntülendi: İşte Vivo'nun yeni tableti

Digital Chat Station’dan gelen Vivo Pad 2 görselleri, tabletin LED flaşa sahip çift arka kamera kurulumuna sahip olduğunu, arka panelin ortasında da Vivo logosu olduğunu gösteriyor. Ekrandaki çerçeveler de dikkat çekici. Aksesuar açısından, görsellerde yalnızca klavyeyi görüyoruz ancak kalem de Vivo tabletle sunulacak resmî aksesuarlar arasında olacak.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı