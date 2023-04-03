Vivo Pad 2 ilk kez görüntülendi: İşte Vivo'nun yeni tableti

Tam Boyutta Gör Vivo, Nisan 2022’de tanıttığı tablet modeli Vivo Pad’i yeniliyor. Yakında Çin'de tanıtılması beklenen Vivo Pad 2’nin canlı fotoğrafları ve birkaç özelliği sızdırıldı.

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Digital Chat Station’dan gelen Vivo Pad 2 görselleri, tabletin LED flaşa sahip çift arka kamera kurulumuna sahip olduğunu, arka panelin ortasında da Vivo logosu olduğunu gösteriyor. Ekrandaki çerçeveler de dikkat çekici. Aksesuar açısından, görsellerde yalnızca klavyeyi görüyoruz ancak kalem de Vivo tabletle sunulacak resmî aksesuarlar arasında olacak.

Tam Boyutta Gör Fotoğraflardan birinde Vivo Pad 2’nin kilit özellikleri de görülüyor. MediaTek Dimensity 9000 işlemcili tablet modelleri arasında olacak Vivo Pad 2, 8GB RAM (LPDDR5), 128GB depolama (UFS 3.1) ile gelecek. Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile gelecek tablet, 12 inç, 2.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızını destekleyen IPS LCD ekrana sahip olacak. Tablet, 44w hızlı şarjı destekleyen 8040 mAh bataryadan güç alacak.

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