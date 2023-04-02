Vivo'nun yeni bütçe dostu akıllı telefonu: Vivo Y11 (2023)

Tam Boyutta Gör Vivo, V11 akıllı telefonunun yenilenmiş versiyonunu sessiz sedasız çıkardı. Vivo Y11 (2023) bütçe dostu akıllı telefon olarak karşımızda. MediaTek Helio P35 işlemci, 5000 mAh batarya ile gelen yeni Vivo telefon, özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

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Vivo Y11 (2023)’ün ön yüzü 2019 modeline benziyor. Çinli üretici, eski su damlası çentiğini sürdürüyor ancak ön kamera 8MP f/1.8 yerine 5MP f/2.2. Ekran boyutu, 6.3 inçten 6.5 inçe çıkmış ancak çözünürlük HD+, yenileme hızı 60Hz ve LCD panel. 2023 modelde çerçeveler düz.

2023 Vivo Y11, MediaTek’in Helio P35 işlemcisiyle geliyor. Telefonun arkasındaki büyük daire içinde 8MP ana kamera ve LED flaş var. Y11 (2019) modelinde arkadaki kamera 13MP idi ve 2MP derinlik sensörü mevcuttu. İlginç olarak ne ekranda ne de güç düğmesinde telefonda parmak izi okuyucu bulunmuyor.

Vivo Y11 (2023), 4GB/6GB RAM (2GB sanal RAM) seçeneği ve 128GB depolama alanı (microSD kart ile artırılabilir) geliyor. 5000 mAh batarya, 10W şarjı destekliyor. Bağlantı seçenekleri arasında; Bluetooth 5.0, 4G, microUSB, GPS, 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Son olarak, Android 12 tabanlı OriginOS yazılımıyla geliyor.

Vivo Y11 (2023) özellikleri

Ekran : 6.51 inç, 1600x720, 60Hz, LCD

: 6.51 inç, 1600x720, 60Hz, LCD İşlemci : MediaTek Helio P35 (12nm)

: MediaTek Helio P35 (12nm) Bellek ve depolama : 6GB+128GB, 4GB+128GB (LPDDR4x, eMMC5.1)

: 6GB+128GB, 4GB+128GB (LPDDR4x, eMMC5.1) Batarya : 5000 mAh, 10W

: 5000 mAh, 10W Ön kamera : 5MP f/2.2

: 5MP f/2.2 Arka kamera : 8MP f/2.0 ve LED flaş

: 8MP f/2.0 ve LED flaş Yazılım : Android 12, OriginOS

: Android 12, OriginOS Boyut ve ağırlık: 163.99x75.63x8.49mm, 186g

Vivo Y11 (2023) fiyatı

Vivo Y11 (2023), mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak. 4GB/128GB modelin fiyatı; 130 dolar. 6GB/128GB modelin fiyatı ise; 145 dolar. Telefonun Çin’de ne zaman satışa sunulacağı, diğer ülkelerde satılıp satılmayacağı bilinmiyor.

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