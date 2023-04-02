Vivo'nun yeni bütçe dostu akıllı telefonu: Vivo Y11 (2023)

Vivo Y11 (2023)’ün ön yüzü 2019 modeline benziyor. Çinli üretici, eski su damlası çentiğini sürdürüyor ancak ön kamera 8MP f/1.8 yerine 5MP f/2.2. Ekran boyutu, 6.3 inçten 6.5 inçe çıkmış ancak çözünürlük HD+, yenileme hızı 60Hz ve LCD panel. 2023 modelde çerçeveler düz.
2023 Vivo Y11, MediaTek’in Helio P35 işlemcisiyle geliyor. Telefonun arkasındaki büyük daire içinde 8MP ana kamera ve LED flaş var. Y11 (2019) modelinde arkadaki kamera 13MP idi ve 2MP derinlik sensörü mevcuttu. İlginç olarak ne ekranda ne de güç düğmesinde telefonda parmak izi okuyucu bulunmuyor.
Vivo Y11 (2023), 4GB/6GB RAM (2GB sanal RAM) seçeneği ve 128GB depolama alanı (microSD kart ile artırılabilir) geliyor. 5000 mAh batarya, 10W şarjı destekliyor. Bağlantı seçenekleri arasında; Bluetooth 5.0, 4G, microUSB, GPS, 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Son olarak, Android 12 tabanlı OriginOS yazılımıyla geliyor.
Vivo Y11 (2023) özellikleri
- Ekran: 6.51 inç, 1600x720, 60Hz, LCD
- İşlemci: MediaTek Helio P35 (12nm)
- Bellek ve depolama: 6GB+128GB, 4GB+128GB (LPDDR4x, eMMC5.1)
- Batarya: 5000 mAh, 10W
- Ön kamera: 5MP f/2.2
- Arka kamera: 8MP f/2.0 ve LED flaş
- Yazılım: Android 12, OriginOS
- Boyut ve ağırlık: 163.99x75.63x8.49mm, 186g
Vivo Y11 (2023) fiyatı
Vivo Y11 (2023), mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak. 4GB/128GB modelin fiyatı; 130 dolar. 6GB/128GB modelin fiyatı ise; 145 dolar. Telefonun Çin’de ne zaman satışa sunulacağı, diğer ülkelerde satılıp satılmayacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı