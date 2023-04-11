Vivo Pad 2 özellikleri ve render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Vivo Pad 2 özellikleri ve tasarımı belli oldu
Paylaşılan görüntülere bakıldığında, Vivo Pad 2'nin arka tarafında harici klavye desteği için özel bir soket, çift sensör içeren bir kamera adası ve ortalanmış Vivo logosu bizleri karşılıyor. Bununla birlikte cihazın üst tarafında güç düğmesi, sağ tarafında ise ses tuşları konumlandırılmış.
Vivo Pad 2'nin kaputun altında 12GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9000 platformundan güç alması bekleniyor. Kutusundan ise Android 13 destekli OriginOS 3 ve 44W hızlı şarj destekli 10.000mAh pil ile çıkacak. Tabletin diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.3 ve yerleşik NFC desteği yer alıyor.
Sızıntılara göre Vivo Pad 2'nin 20 Nisan tarihinde Çin pazarında tanıtılması bekleniyor. Yeni tabletin küresel ve Türkiye pazarına ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı