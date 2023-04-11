Vivo Pad 2 özellikleri ve render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen Vivo Pad 2 modelinden yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Kısa süre önce sizlere yeni tabletin muhtemel özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de Vivo Pad 2'nin teknik özellikleri ve görselleri gün yüzüne çıktı.

Vivo Pad 2 özellikleri ve tasarımı belli oldu

Paylaşılan görüntülere bakıldığında, Vivo Pad 2'nin arka tarafında harici klavye desteği için özel bir soket, çift sensör içeren bir kamera adası ve ortalanmış Vivo logosu bizleri karşılıyor. Bununla birlikte cihazın üst tarafında güç düğmesi, sağ tarafında ise ses tuşları konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Yeni sızıntı, bize vivo Pad 2'nin ön tarafı hakkında bilgi vermiyor. Ancak sızıntı kaynağı, cihazın 2.8K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 12.1 inç boyutlarında LCD panelden güç alacağını belirtiyor. Ayrıca ön tarafta öz çekim ve görüntülü aramalar için 8MP selfie sensörü bulunacak.

Vivo Pad 2'nin kaputun altında 12GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9000 platformundan güç alması bekleniyor. Kutusundan ise Android 13 destekli OriginOS 3 ve 44W hızlı şarj destekli 10.000mAh pil ile çıkacak. Tabletin diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.3 ve yerleşik NFC desteği yer alıyor.

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Sızıntılara göre Vivo Pad 2'nin 20 Nisan tarihinde Çin pazarında tanıtılması bekleniyor. Yeni tabletin küresel ve Türkiye pazarına ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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Vivo Pad 2 özellikleri ve render görüntüleri paylaşıldı