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    Vivo S15 TENAA'da göründü! İşte özellikleri

    Vivo'nun yeni yüksek özelliklere sahip modeli Vivo S15 nihayet TENAA'da göründü. İşte Qualcomm Snapdragon 870 işlemcili ve 12GB RAM bellekli Vivo S15'in özellikleri.
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    Vivo S15 TENAA'da göründü! İşte özellikleri
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    Vivo Mayıs ayı içerisinde Vivo S15 ve S15 Pro modelleri ile karşımızda olacak. Ancak cihazlar henüz tanıtılmadan sertifika esnasında kendini gösteriyor. Bugün TENAA'da görünen Vivo S15 özelliklerini de ortaya döktü. İşte Vivo S15'in özellikleri.

    Vivo S15, Snapdragon 870 ile geliyor

    Vivo S15 TENAA listelerine göre Snapdragon 870 yonga seti ile birlikte geliyor. V2199A model numarasına sahip olan Vivo S15, bu işlemciyi 12GB RAM belleği ile destekliyor. Ön tarafında 6,62 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyan cihaz, bu ekranda 1080p çözünürlük sunuyor. Yine ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerasını da taşıyacak olan Vivo S15, görünüşe göre ince çerçevelere sahip olacak.

    Vivo S15 TENAA'da göründü! İşte özellikleri

    Arka tarafında 64MP'lik bir ana kamera taşıyacak olan Vivo S15, bu kameranın yanında 8MP'lik bir geniş açılı sensöre ve 2MP'lik bir diğer sensöre de yer verecek. 512GB depolama ile gelecek olan Vivo S15, görünüşe göre 4600-5000mAh arasında bir batarya sunacak. Ancak 80W hızlı şarj desteği ile geleceği kesin.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 7 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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