Vivo S15 Pro'nun bazı özellikleri doğrulandı

Vivo'nun yakında karşımıza çıkacak iki yeni modeli TENAA ve 3C listelerinde göründü. Bu modellerden birisi Vivo S15 Pro olarak bilinirken, diğeri hala gizemli. Gelin Vivo S15 Pro hakkında ortaya çıkan bilgilere göz atalım.

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Vivo S15 Pro, 66W hızlı şarj desteği ile 3C listelerinde

Vivo'nun yakında tanıtacağı iki yeni modeli V2203A ve V2207A, TENAA'da görüntülendi. Aynı zamanda 3C listelerinde de yer alan cihazlardan birisi S15 Pro (V2203A) olarak bilinirken, diğeri hala gizemini koruyor. Listelere göre 4400mAh'lik bir batarya ile gelecek olan Vivo S15 Pro, bu batarya için 66W hızlı şarj desteği sunacak.

Tam Boyutta Gör

Öte yandan 90Hz veya 120Hz AMOLED bir ekranla gelmesi beklenilen cihazın 6,62 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği doğrulandı. Yine ortaya çıkan verilere göre Android 12 tabanlı OriginOS işletim sistemi ile gelecek olan Vivo S15 Pro, 161.9 x 74.31 x 7.99mm ölçülerinde olacak. Son olarak söylentiler S15 Pro'nun MediaTek Dimensity 8100 yonga setine ve 50MP OIS'li bir ana kameraya sahip olacağını da söylüyor.

Öte yandan Vivo'nun ismi bilinmeyen diğer modeli V2207A'ya baktığımızda ise bizleri 6,56 inç ekrana sahip daha farklı bir model karşılıyor. Yine 4400mAh'lik bir batarya ile gelecek olan V2207A, S15 Pro'dan farklı olarak 80W hızlı şarj desteği sunacak. Boyutları ise 158.9 x 73.52 x 8.5mm olacak.

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