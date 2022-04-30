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    Vivo S15 Pro'nun bazı özellikleri doğrulandı

    Vivo'nun ilgi çekici özelliklere sahip yeni modeli Vivo S15 Pro bugün bilinmeyen bazı özellikleri ile karşımıza çıktı. İşte 3C ve TENAA'da görünen Vivo S15 Pro hakkındaki yeni özellikler.
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    Vivo S15 Pro'nun bazı özellikleri doğrulandı

    Vivo'nun yakında karşımıza çıkacak iki yeni modeli TENAA ve 3C listelerinde göründü. Bu modellerden birisi Vivo S15 Pro olarak bilinirken, diğeri hala gizemli. Gelin Vivo S15 Pro hakkında ortaya çıkan bilgilere göz atalım.

    Vivo S15 Pro, 66W hızlı şarj desteği ile 3C listelerinde

    Vivo'nun yakında tanıtacağı iki yeni modeli V2203A ve V2207A, TENAA'da görüntülendi. Aynı zamanda 3C listelerinde de yer alan cihazlardan birisi S15 Pro (V2203A) olarak bilinirken, diğeri hala gizemini koruyor. Listelere göre 4400mAh'lik bir batarya ile gelecek olan Vivo S15 Pro, bu batarya için 66W hızlı şarj desteği sunacak.

    Öte yandan 90Hz veya 120Hz AMOLED bir ekranla gelmesi beklenilen cihazın 6,62 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği doğrulandı. Yine ortaya çıkan verilere göre Android 12 tabanlı OriginOS işletim sistemi ile gelecek olan Vivo S15 Pro, 161.9 x 74.31 x 7.99mm ölçülerinde olacak. Son olarak söylentiler S15 Pro'nun MediaTek Dimensity 8100 yonga setine ve 50MP OIS'li bir ana kameraya sahip olacağını da söylüyor.

    Öte yandan Vivo'nun ismi bilinmeyen diğer modeli V2207A'ya baktığımızda ise bizleri 6,56 inç ekrana sahip daha farklı bir model karşılıyor. Yine 4400mAh'lik bir batarya ile gelecek olan V2207A, S15 Pro'dan farklı olarak 80W hızlı şarj desteği sunacak. Boyutları ise 158.9 x 73.52 x 8.5mm olacak.

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    C
    Command-01 1 saat önce

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    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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