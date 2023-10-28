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    Vivo T2 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Vivo yeni bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürdü. Vivo T2 4G adı altında çıkış yapan model 6.62 inç AMOLED ekran, MediaTek işlemci ve 66W hızlı şarj teknolojisi ile geliyor.
    Vivo T2 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli marka yeni bir orta sınıf model tanıttı. Vivo T2 4G'den bahsediyoruz. Cihaz 120 Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlük sunan 6.62 inç AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı mevcut.

    Vivo T2 4G gücünü Mali G57 grafik birimi içeren MediaTek Helio G99 yonga setinden alıyor. Buna 8 GB RAM (8 GB'a kadar sanal RAM) ve 256 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini belirtelim. Akıllı telefon IP54 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip.

    Kamera ve pil özellikleri

    Vivo bu modelde 64 megapiksel (OIS) ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera sistemine yer vermiş. Akıllı telefonun ön tarafında ise 32 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor.

    Vivo T2 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihazın diğer özelliklerini 66W hızlı şarj destekli 4.600 mAh pil, Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 arayüzü, stereo hoparlör sistemi, USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. Yeşil, açık mor ve siyah renk seçeneği bulunan akıllı telefonun fiyat etiketi 298 dolar.

    Vivo T2 4G Özellikleri

    • Ekran: 6.62 inç, AMOLED, Full HD, 120 Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • RAM: 8 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 64 MP (ana), 2 MP (makro), 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Pil: 4.600 mAh (66W hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: Android 13 (FunTouchOS 13)
    • Renk: Siyah, Açık Mor, Yeşil
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    imei repair plakasız motora plaka çıkarma tv8 donma sorunu çözümü mersin nasıl bir yer hacamat yaptiranlar yorum

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