Vivo T2 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo T2 4G gücünü Mali G57 grafik birimi içeren MediaTek Helio G99 yonga setinden alıyor. Buna 8 GB RAM (8 GB'a kadar sanal RAM) ve 256 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini belirtelim. Akıllı telefon IP54 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip.
Kamera ve pil özellikleri
Vivo bu modelde 64 megapiksel (OIS) ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera sistemine yer vermiş. Akıllı telefonun ön tarafında ise 32 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor.
Vivo T2 4G Özellikleri
- Ekran: 6.62 inç, AMOLED, Full HD, 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP (ana), 2 MP (makro), 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 32 MP
- Pil: 4.600 mAh (66W hızlı şarj)
- İşletim sistemi: Android 13 (FunTouchOS 13)
- Renk: Siyah, Açık Mor, Yeşil
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.