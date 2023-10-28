Tam Boyutta Gör Vivo akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli marka yeni bir orta sınıf model tanıttı. Vivo T2 4G'den bahsediyoruz. Cihaz 120 Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlük sunan 6.62 inç AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı mevcut.

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Vivo T2 4G gücünü Mali G57 grafik birimi içeren MediaTek Helio G99 yonga setinden alıyor. Buna 8 GB RAM (8 GB'a kadar sanal RAM) ve 256 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini belirtelim. Akıllı telefon IP54 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip.

Kamera ve pil özellikleri

Vivo bu modelde 64 megapiksel (OIS) ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera sistemine yer vermiş. Akıllı telefonun ön tarafında ise 32 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın diğer özelliklerini 66W hızlı şarj destekli 4.600 mAh pil, Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 arayüzü, stereo hoparlör sistemi, USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. Yeşil, açık mor ve siyah renk seçeneği bulunan akıllı telefonun fiyat etiketi 298 dolar.

Vivo T2 4G Özellikleri

Ekran: 6.62 inç, AMOLED, Full HD, 120 Hz

6.62 inç, AMOLED, Full HD, 120 Hz İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 64 MP (ana), 2 MP (makro), 2 MP (derinlik)

64 MP (ana), 2 MP (makro), 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Pil: 4.600 mAh (66W hızlı şarj)

4.600 mAh (66W hızlı şarj) İşletim sistemi: Android 13 (FunTouchOS 13)

Android 13 (FunTouchOS 13) Renk: Siyah, Açık Mor, Yeşil

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Vivo T2 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı