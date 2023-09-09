Tam Boyutta Gör Vivo, çok yakında T2 serisine yeni model ekleyecek. Hindistan’da tanıtılacak Vivo T2 Pro, MediaTek’in Dimensity 7200 işlemcisini kullanacak. İşte detaylar:

Vivo T2 Pro, AnTuTu kıyaslama platformunda 600.000 puan aldı. Puan ve işlemciye bakılırsa T2 serisinin yeni üyesi orta sınıf telefonlar arasına girecek. Vivo T2 Pro’nun 240 dolar fiyatlandırma ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yakın zamanda aynı işlemciyle çıkan iQOO Z7 Pro ile benzer şekilde fiyatlandırılacak.

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Vivo T2 Pro’nun teknik özelliklerine ilişkin olarak tek bilinen; bellek ve depolama seçenekleri. T2 Pro modeli 8GB RAM, 128GB ve 256GB depolama ile gelecek. Şirket, yeni modelin tanıtım tarihini henüz duyurmadı ancak yakında tanıtılması bekleniyor. Hatırlatma açısından, Snapdragon 695 işlemci, 6GB RAM 128GB depolama alanı ile gelen Vivo T2 5G, 230 dolar; Dimensity 6020 işlemci, 4GB RAM 128GB depolama alanıyla gelen Vivo T2x, 160 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

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Vivo T2 Pro işlemcisi belli oldu: Performans odaklı model olacak