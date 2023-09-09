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    Anlık Bildirim

    Vivo T2 Pro işlemcisi belli oldu: Performans odaklı model olacak

    Vivo, T2 5G ve T2x 5G telefonlarından sonra T2 Pro modelini çıkaracak. Çok yakında resmî olarak tanıtılması beklenen Vivo T2 Pro'nun işlemcisi belli oldu.       
    Vivo T2 Pro işlemcisi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Vivo, çok yakında T2 serisine yeni model ekleyecek. Hindistan’da tanıtılacak Vivo T2 Pro, MediaTek’in Dimensity 7200 işlemcisini kullanacak. İşte detaylar:

    Vivo T2 Pro, AnTuTu kıyaslama platformunda 600.000 puan aldı. Puan ve işlemciye bakılırsa T2 serisinin yeni üyesi orta sınıf telefonlar arasına girecek. Vivo T2 Pro’nun 240 dolar fiyatlandırma ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yakın zamanda aynı işlemciyle çıkan iQOO Z7 Pro ile benzer şekilde fiyatlandırılacak.

    Vivo T2 Pro’nun teknik özelliklerine ilişkin olarak tek bilinen; bellek ve depolama seçenekleri. T2 Pro modeli 8GB RAM, 128GB ve 256GB depolama ile gelecek. Şirket, yeni modelin tanıtım tarihini henüz duyurmadı ancak yakında tanıtılması bekleniyor. Hatırlatma açısından, Snapdragon 695 işlemci, 6GB RAM 128GB depolama alanı ile gelen Vivo T2 5G, 230 dolar; Dimensity 6020 işlemci, 4GB RAM 128GB depolama alanıyla gelen Vivo T2x, 160 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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