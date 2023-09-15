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    Vivo T2 Pro'nun lansman tarihi açıklandı

    Vivo'nun bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkan telefonu Vivo T2 Pro'nun lansman tarihi belli oldu. Fiyat performans odaklı telefon, çok yakında geliyor. İşte Vivo T2 Pro özellikleri.
    Vivo T2 Pro'nun lansman tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Vivo, T serisi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, çok yakında T2 serisinin yeni üyesi Vivo T2 Pro modelini piyasaya sürecek. Bugün ise, merakla beklenen telefonun tanıtım tarihi resmen açıklandı. 

    Vivo T2 Pro için tarih verildi

    Hatırlayacak olursak daha önce Vivo T2 Pro'nun MediaTek Dimensity 7200 platformundan güç alacağı doğrulandı. Böylelikle cihazınhem  bütçe hem de performans odaklı bir model olacağını öğrendik. Bugünse Vivo, T2 serisinin yeni üyesi T2 Pro modelinin 22 Eylül’de piyasaya çıkacağını duyurdu. Peki Vivo T2 Pro beraberinde neler getirecek? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Vivo T2 Pro özellikleri

    Vivo T2 Pro, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç kavisli AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca bu panelin ekran altı parmak izi sensörü ve 1.300 nit tepe parlaklığa sahip olduğunu belirtelim. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi T2 Pro gücünü Dimensity 7200 platformundan alıyor. Bu işlemciye ise, 8GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 256GB'a kadar UFS 2.2 depolama eşlik edecek. 

    Vivo T2 Pro, kamera cephesinde Aura Light halka flaş modülü, OIS destekli 64MP birincil ve 2MP yardımcı sensörden güç alıyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP çözünürlüğünde sensör konumlandırılmış. Telefonun diğer özellikleri arasında IP52 sertifikası, 5G desteği, 7,36mm kalınlık, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ve 66W şarj destekli 4.600mAh pil paketi yer alıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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