Uygun fiyatlı Vivo T2 Pro 5G modeli tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Vivo, T serisinin yeni modelini Hindistan pazarında tanıttı. Genç kullanıcıları hedefleyen Vivo T2 Pro 5G, 3D 120Hz kavisli ekran, Dimensity 7200 işlemci, 66w hızlı şarjı destekleyen batarya, 64MP ana kamerayla geliyor. Vivo T2 Pro özellikleri, fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

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Vivo T2 Pro 5G, orta sınıf fiyat etiketine rağmen oldukça premium görünmesini sağlayan yepyeni bir tasarıma sahip. Tutmayı kolaylaştıran ince ve hafif bir gövdeye sahip. 6.78 inç kavisli ekran, FHD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 1300 nit tepe parlaklık sunuyor. MediaTek Dimensity 7200 işlemciden güç alan telefon, 8GB RAM (LPDDR4x), 256GB depolama alanı ile geliyor.

Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 ile gelen telefon, Samsung’un GW3 sensörünü kullanan 64MP OIS ana kamera, 2MP derinlik lensinden oluşan çift kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera da 16MP. Telefon, 66w hızlı şarjı destekleyen 4600 mAh bataryadan güç alıyor. Ekran içi parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.3, WiFi 6, IP52 sertifika, diğer özellikleri arasında.

Vivo T2 Pro fiyatı

Vivo T2 Pro, siyah ve altın renk seçeneğiyle 29 Eylül’de satışa çıkacak. 8GB + 128GB modelin fiyatı; 289 dolar. 8GB + 256GB’lık modelin fiyatı da; 301 dolar.

Vivo T2 Pro 5G özellikleri

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Ekran : 6.78 inç, 2400x1080 piksel, 120Hz, 1300 nit, 3D Curved AMOLED

: 6.78 inç, 2400x1080 piksel, 120Hz, 1300 nit, 3D Curved AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 7200 (4nm)

: MediaTek Dimensity 7200 (4nm) Bellek : 8GB LPDDR4X RAM

: 8GB LPDDR4X RAM Depolama : 128GB / 256GB (UFS 2.2)

: 128GB / 256GB (UFS 2.2) Batarya : 4600 mAh, 66W hızlı şarj

: 4600 mAh, 66W hızlı şarj Arka kamera : 64MP birincil (Samsung GW3, f/1.79) + 2MP derinlik (f/2.4)

: 64MP birincil (Samsung GW3, f/1.79) + 2MP derinlik (f/2.4) Ön kamera : 16MP (f/2.45)

: 16MP (f/2.45) Yazılım : FunTouchOS 13, Android 13

: FunTouchOS 13, Android 13 Boyut ve ağırlık : 164.10x74.80x7.36 mm, 175 g

: 164.10x74.80x7.36 mm, 175 g Renk: Moon Black, Dune Gold

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Vivo T2 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı