Vivo TWS 3 Pro güçlü gürültü engelleme ile geliyor

Tam Boyutta Gör Yılın en iddialı akıllı telefonlarını tanıtan Vivo ayrıca kablosuz kulaklık tarafında da hareketli. Vivo TWS 3 Pro tam kablosuz kulaklık, sınıfında daha gelişmiş gürültü engelleme ve ses kalitesi ile geliyor.

Vivo TWS 3 Pro özellikleri ve fiyatı

Vivo TWS 3 Pro kulaklık modeli firmanın 12.2mm 3 katmanlı nano-kompozit sürücülerini barındırıyor. 5Hz-40kHz aralığında frekans üretebilen sürücüler aptX Lossless desteği ile 1.2Mbps veri oranı kullanıyor. Ses bozulma oranı ise yüzde 0.002 THD+N değeri ile en düşük seviyede.

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Kulaklık aktif gürültü engelleme özelliğini 49dB seviyesine kadar kullanabiliyor. Kullanıcı yanında birisi ile sohbet etmeye başladığında otomatik olarak seviye düşerek dış sesleri almaya başlıyor. Üçlü mikrofon ile her iki parçadan da ses kaydı yapabiliyor ve görüşmeler esnasında arka plan sesleri engelleniyor.

Bluetooth 5.3 ile aynı anda iki cihaza bağlanabilirken gecikme süreleri de 55ms oluyor. Kulağı algılama özelliğine sahip ürün dış kısmında da dokunmatik kontroller barındırıyor. Tek şarj ile 6.8 saat kullanılabilen kulaklık kutusu ile 30 saate kadar uzanabiliyor. Vivo TWS 3 Pro modeli 140$ fiyat etiketine sahip. Bunun yanında 48Db gürültü engelleme ve 10 saate kadar kullanım sunan ancak ses bozulma oranı daha yüksek olan Vivo TWS 3 ise 70$ olarak gelecek.

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Vivo TWS 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı