Vivo TWS 3e için geri sayım başladı: Uygun fiyat ve daha fazlası

Vivo TWS 3e yakında geliyor
Vivo TWS 3e, adından da anlaşılacağı üzere TWS 2e modelinin doğrudan halefi olacak. Sertifikasyon sitesinden alınan liste ise, kulaklığın XE W30 model numarasına sahip olacağını doğrulamış durumda. TWS 3e'nin daha önce de Malezya'nın SDPPI sertifikasyon veritabanında göründüğünü hatırlatalım. Dolayısıyla her iki listeleme, lansman tarihinin yakın olduğunu bizlere gösteriyor.
Kaçıranlar için Vivo TWS 2e, 45 dolar fiyat etiketi, 12,2 mm sürücüler, DeepX 2.0 Stereo Ses, Google Fast Pair, BT 5.2 ile tanıtıldı. Ek olarak kutusuyla 27 saate kadar, gürültü engelleme modu kapalıyken da kesintisiz olarak 7,6 saat kullanım süresi ile kullanıcılara sunuldu. TWS 3e'ye gelecek olursak, cihazın özellikleri henüz netleşmedi. Ancak selefine kıyasla ufak iyileştirmeler ve rekabetçi bir fiyata sahip olması bekleniyor.
Vivo TWS 3e'nin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak daha önceki modellerin ülkemizde satışa sunulduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.