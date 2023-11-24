Vivo TWS 3e için geri sayım başladı: Uygun fiyat ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Öyle ki Çinli dev, bir yıldan fazla bir süre önce tanıtılan Vivo TWS 2e modelinin halefi üzerinde çalışmalarını tamamladı. Vivo TWS 3e, an itibarıyla Malezya'nın sertifikasyon platformunda tespit edildi. Çok yakında globale geliyor.

Vivo TWS 3e yakında geliyor

Vivo TWS 3e, adından da anlaşılacağı üzere TWS 2e modelinin doğrudan halefi olacak. Sertifikasyon sitesinden alınan liste ise, kulaklığın XE W30 model numarasına sahip olacağını doğrulamış durumda. TWS 3e'nin daha önce de Malezya'nın SDPPI sertifikasyon veritabanında göründüğünü hatırlatalım. Dolayısıyla her iki listeleme, lansman tarihinin yakın olduğunu bizlere gösteriyor.

Kaçıranlar için Vivo TWS 2e, 45 dolar fiyat etiketi, 12,2 mm sürücüler, DeepX 2.0 Stereo Ses, Google Fast Pair, BT 5.2 ile tanıtıldı. Ek olarak kutusuyla 27 saate kadar, gürültü engelleme modu kapalıyken da kesintisiz olarak 7,6 saat kullanım süresi ile kullanıcılara sunuldu. TWS 3e'ye gelecek olursak, cihazın özellikleri henüz netleşmedi. Ancak selefine kıyasla ufak iyileştirmeler ve rekabetçi bir fiyata sahip olması bekleniyor.

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Vivo TWS 3e'nin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak daha önceki modellerin ülkemizde satışa sunulduğunu hatırlatalım.

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