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    Vivo TWS 3e için geri sayım başladı: Uygun fiyat ve daha fazlası

    Vivo, küresel pazar için yepyeni bir kablosuz kulaklık modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bütçe odaklı Vivo TWS 3e, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. İşte detaylar
    Vivo TWS 3e için geri sayım başladı: Uygun fiyat ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Öyle ki Çinli dev, bir yıldan fazla bir süre önce tanıtılan Vivo TWS 2e modelinin halefi üzerinde çalışmalarını tamamladı. Vivo TWS 3e, an itibarıyla Malezya'nın sertifikasyon platformunda tespit edildi. Çok yakında globale geliyor.

    Vivo TWS 3e yakında geliyor

    Vivo TWS 3e, adından da anlaşılacağı üzere TWS 2e modelinin doğrudan halefi olacak. Sertifikasyon sitesinden alınan liste ise, kulaklığın XE W30 model numarasına sahip olacağını doğrulamış durumda. TWS 3e'nin daha önce de Malezya'nın SDPPI sertifikasyon veritabanında göründüğünü hatırlatalım. Dolayısıyla her iki listeleme, lansman tarihinin yakın olduğunu bizlere gösteriyor. 

    Kaçıranlar için Vivo TWS 2e, 45 dolar fiyat etiketi, 12,2 mm sürücüler, DeepX 2.0 Stereo Ses, Google Fast Pair, BT 5.2 ile tanıtıldı. Ek olarak kutusuyla 27 saate kadar, gürültü engelleme modu kapalıyken da kesintisiz olarak 7,6 saat kullanım süresi ile kullanıcılara sunuldu. TWS 3e'ye gelecek olursak, cihazın özellikleri henüz netleşmedi. Ancak selefine kıyasla ufak iyileştirmeler ve rekabetçi bir fiyata sahip olması bekleniyor.

    Vivo TWS 3e'nin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak daha önceki modellerin ülkemizde satışa sunulduğunu hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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