Vivo TWS 3i kulaklık uygun fiyata 50 saat kullanım sunuyor

Vivo TWS 3i özellikleri ve fiyatı
Vivo TWS 3i tam kablosuz kulaklık modeli 10mm dinamik sürücüler ile geliyor. DeepX 3.0 stereo ses teknolojisi ile ses kalitesini arttırırken AAC, SBC ve LC3 kodeklerine destek sunarak tecrübeyi çeşitlendiriyor.
Bluetooth 5.3 sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık 55ms düşük gecikme süresi sunuyor. Yazılım destekli gürültü engelleme yanında IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikası sunulmuş.
Ürün tek şarj ile 10 saat kullanım süresi sunuyor ve kutusu ile 45 saate ulaşıyor. Özel versiyon ise tek şarjda 11 saat kullanım ve kutusu ile 50 saat toplam süre sunuyor. Standart versiyon 14$ civarında iken özel versiyon 18$ seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.