Vivo TWS 3i kulaklık uygun fiyata 50 saat kullanım sunuyor

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Tam Boyutta Gör Vivo markasının oldukça geniş bir ürün kataloğuna sahip olan serisi Vivo TWS 3 yeni bir kulaklık modeline daha kavuşuyor. Vivo TWS 3i biraz daha bütçesini düşünenlere hitap eden bir kablosuz kulaklık.

Vivo TWS 3i özellikleri ve fiyatı

Vivo TWS 3i tam kablosuz kulaklık modeli 10mm dinamik sürücüler ile geliyor. DeepX 3.0 stereo ses teknolojisi ile ses kalitesini arttırırken AAC, SBC ve LC3 kodeklerine destek sunarak tecrübeyi çeşitlendiriyor.

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Bluetooth 5.3 sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık 55ms düşük gecikme süresi sunuyor. Yazılım destekli gürültü engelleme yanında IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikası sunulmuş.

Ürün tek şarj ile 10 saat kullanım süresi sunuyor ve kutusu ile 45 saate ulaşıyor. Özel versiyon ise tek şarjda 11 saat kullanım ve kutusu ile 50 saat toplam süre sunuyor. Standart versiyon 14$ civarında iken özel versiyon 18$ seviyesinde.

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Vivo TWS 3i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı