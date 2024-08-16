Redmi Buds 6 Active global pazara açıldı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Çin pazarına sunulan fiyat-performans kulaklığı Redmi Buds 6 Active global pazara çıkıyor. İddialı özelliklere rağmen Redmi Buds 6 Active oldukça ekonomik bir seviyede tüketici ile buluşacak.

Redmi Buds 6 Active neler sunuyor?

Redmi Buds 6 Active, 14.2 mm dinamik sürücü ünitesiyle derin bas ve zengin ses deneyimi vadediyor. 5 adet dahili ses modu ile kullanıcılar farklı ses ortamları yaratabiliyor. Çift mikrofon görüşmeler esnasında arka plan gürültüsünü azaltıyor ve rüzgâr sesini engelliyor.

Xiaomi, bütçe dostu Redmi Buds 6 Active kulaklığını tanıttı 2 ay önce eklendi

Bluetooth 5.4 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık 90ms ultra düşük gecikme sunuyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilen ürün şeffaf kapaklı kutusu ile bunu 30 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 1 saatlik süre elde edilebiliyor.

Kulaklık, üzerinde yer alan dikey siyah şerit ile şık bir tasarım sunuyor. Ek olarak kulaklık, suya dayanıklılık için IPX4 derecelendirmesini de barındırıyor. NetEase Cloud Music sertifikası sayesinde uygulama üzerinden ses optimizasyonları yapılabiliyor. Redmi Buds 6 Active modeli 25 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

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Redmi Buds 6 Active satışta: İşte özellikleri ve fiyatı