Redmi Buds 6 Active global pazara açıldı

Redmi Buds 6 Active neler sunuyor?
Redmi Buds 6 Active, 14.2 mm dinamik sürücü ünitesiyle derin bas ve zengin ses deneyimi vadediyor. 5 adet dahili ses modu ile kullanıcılar farklı ses ortamları yaratabiliyor. Çift mikrofon görüşmeler esnasında arka plan gürültüsünü azaltıyor ve rüzgâr sesini engelliyor.
Bluetooth 5.4 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık 90ms ultra düşük gecikme sunuyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilen ürün şeffaf kapaklı kutusu ile bunu 30 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 1 saatlik süre elde edilebiliyor.
Kulaklık, üzerinde yer alan dikey siyah şerit ile şık bir tasarım sunuyor. Ek olarak kulaklık, suya dayanıklılık için IPX4 derecelendirmesini de barındırıyor. NetEase Cloud Music sertifikası sayesinde uygulama üzerinden ses optimizasyonları yapılabiliyor. Redmi Buds 6 Active modeli 25 Euro fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.