Vivo TWS Air 2 Çin’de satışa sunuldu

Vivo TWS Air 2 neler sunuyor?
14.2mm dinamik sürücüler barındıran Vivo TWS Air 2 modeli yapay zeka destekli gürültü engelleme yapabiliyor. 3D panoramik ses ve DeepX 3.0 yoğun ses teknolojisinin yanında görüşmelerde daha kaliteli bir ses sağlanıyor.
Silikon uç barındırmayan tasarıma çakıl taşı benzeri kutu eşlik ediyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı anlık çift bağlantıya izin verirken AAC, SBC, LC3 kodeklerine destek sunuluyor. Oyuncular için 55ms gecikme moduna da yer verilmiş. Kulaklık tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilirken kutusu da 24 saat ekstra süre sağlıyor. Vivo TWS Air 2 modeli 20$ civarında bir fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.