Vivo TWS Air 2 Çin’de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Vivo markasının geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni tam kablosuz kulaklığı Vivo TWS Air 2, memleketi Çin’de satışa sunuluyor. Vivo Y100 5G akıllı telefon modeli gibi Vivo TWS Air 2 modeli biraz daha bütçesini düşünenlere hitap ediyor.

Vivo TWS Air 2 neler sunuyor?

14.2mm dinamik sürücüler barındıran Vivo TWS Air 2 modeli yapay zeka destekli gürültü engelleme yapabiliyor. 3D panoramik ses ve DeepX 3.0 yoğun ses teknolojisinin yanında görüşmelerde daha kaliteli bir ses sağlanıyor.

6 saat pil ömürlü Vivo TWS Air 2 tanıtıldı: İşte özellikleri 1 hf. önce eklendi

Silikon uç barındırmayan tasarıma çakıl taşı benzeri kutu eşlik ediyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı anlık çift bağlantıya izin verirken AAC, SBC, LC3 kodeklerine destek sunuluyor. Oyuncular için 55ms gecikme moduna da yer verilmiş. Kulaklık tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilirken kutusu da 24 saat ekstra süre sağlıyor. Vivo TWS Air 2 modeli 20$ civarında bir fiyat etiketi ile satılacak.

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Vivo TWS Air 2 satışa çıkıyor