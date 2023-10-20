6 saat pil ömrüyle dikkat çeken Vivo TWS Air 2 tanıtıldı

6 saat pil ömrü ve 55ms gecikme
TWS kulaklıklar MonsterSound eSports oyun ses efektleriyle gelen Vivo TWS Air 2, 55ms ultra düşük gecikme modu ile de oyunculara hitap ediyor. Şarj tarafındaysa Vivo, TWS Air 2'nin tek şarj ile 6 saat kullanım ömrü sağladığını belirtiyor. Cihazın şarj kutusuyla birlikte ise 30 saatlik ek deneyim de sunuluyor. USB-C portu üzerinden hızlı şarjı destekleyen kulaklıklar Bluetooth 5.3 bağlantısına sahip.
Vivo TWS Air 2 özellikleri
- 3d panoramik ses
- DeepX 3.0 stereo ses
- Tek şarj ile 6 saatlik pil ömrü
- Şarj kutu ile 30 saat pil ömrü
- 55ms gecikme sunan Game mode
- 14,2mm sürücüler
- IP54
- Bluetooth 5.3
Vivo TWS Air 2 çıkış tarihi
Vivo TWS Air 2, Gece Mavisi ve Sabah Beyazı renklerinde sunuluyor. Şirket kulaklığın fiyatını açıklamadı ancak TMall, JD ve Vivo’nun kendi sitesinde ürün ön rezervasyona açılmış durumda. Ön satışlar ise 23 Ekim'de başlayacak. Kulaklıkların Türkiye’ye gelip gelmeyeceği kesin değil ancak serinin ilk modelleri ülkemizde satışa sunulmuştu. Dolayısıyla bu modelin de gelmesi beklenebilir.Kaynakça https://shop.vivo.com.cn/product/10008961 https://www.gizmochina.com/2023/10/20/vivo-tws-air-2-with-14-2mm-drivers-6-hours-battery-launched-in-china/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.