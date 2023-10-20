6 saat pil ömrüyle dikkat çeken Vivo TWS Air 2 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Vivo, bugün geride bıraktığımız saatler Çin’de Y33t ve Y78t akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Marka ayrıca mikroblog platformu Weibo'da Vivo TWS Air 2 adlı yeni bir kulak modelinin duyurusunu da gerçekleştirdi ve ardından cihazı resmi sitesinde listelemeye başladı. Vivo TWS Air 2'nin geçtiğimiz ay satışa sunulan iQOO TWS Air 2 ile benzerlik göstermesi dikkat çekiyor.

6 saat pil ömrü ve 55ms gecikme

Tam Boyutta Gör Vivo TWS Air 2, gövdeli bir kulak içi tasarıma dayanırken silikon kulak uçlarından yoksun bir yapıda sahip. Dolayısıyla Apple AirPods'a biraz benziyorlar. Toza ve suya dayanıklılığa karşı IP54 sertifikasına sahip olan Vivo TWS Air 2, eliptik bir şarj kutusuyla geliyor. Ses açısından, Vivo TWS Air 2, Golden Ears uzmanları tarafından ayarlanmış 14,2 mm sürücü ünitesi ile donatılmış durumda. 3D panoramik ses ve DeepX 3.0 stereo ses sunan kulaklıklar, yapay zekalı gürültü engelleyiciye de sahip.

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TWS kulaklıklar MonsterSound eSports oyun ses efektleriyle gelen Vivo TWS Air 2, 55ms ultra düşük gecikme modu ile de oyunculara hitap ediyor. Şarj tarafındaysa Vivo, TWS Air 2'nin tek şarj ile 6 saat kullanım ömrü sağladığını belirtiyor. Cihazın şarj kutusuyla birlikte ise 30 saatlik ek deneyim de sunuluyor. USB-C portu üzerinden hızlı şarjı destekleyen kulaklıklar Bluetooth 5.3 bağlantısına sahip.

Vivo TWS Air 2 özellikleri

3d panoramik ses

DeepX 3.0 stereo ses

Tek şarj ile 6 saatlik pil ömrü

Şarj kutu ile 30 saat pil ömrü

55ms gecikme sunan Game mode

14,2mm sürücüler

IP54

Bluetooth 5.3

Vivo TWS Air 2 çıkış tarihi

Vivo TWS Air 2, Gece Mavisi ve Sabah Beyazı renklerinde sunuluyor. Şirket kulaklığın fiyatını açıklamadı ancak TMall, JD ve Vivo’nun kendi sitesinde ürün ön rezervasyona açılmış durumda. Ön satışlar ise 23 Ekim'de başlayacak. Kulaklıkların Türkiye’ye gelip gelmeyeceği kesin değil ancak serinin ilk modelleri ülkemizde satışa sunulmuştu. Dolayısıyla bu modelin de gelmesi beklenebilir.

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6 saat pil ömürlü Vivo TWS Air 2 tanıtıldı: İşte özellikleri