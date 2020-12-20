Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 ile Geekbench'te görüldü

Vivo V2040 model numaralı yeni Vivo V20 (2021) akıllı telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon üreticisi, geçtiğimiz Ekim ayında V20'yi duyurmuştu. Yeni telefon, V20'nin yeni bir versiyonu olacak. Vivo V20 (2021) yeni bir telefon olacak olsa da V20'ye kıyasla büyük değişiklikler içermeyecek.

İlginizi Çekebilir

Vivo U20, Snapdragon 675 ile geliyor

Ayrıca Bkz. "Oppo A15s'nin sızdırılan tanıtım görseli bazı teknik detayları da ortaya koyuyor"

Snapdragon 675 ile gelecek

Geekbench listesi telefonla ilgili birkaç önemli özelliği ortaya koyuyor. Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 yonga setinden güç alacak. Telefon, Android 11 işletim sistemini çalıştıracak. Telefon, 8GB RAM bulunduracak. Vivo V20 (2021), tek çekirdekli testlerde 553, çok çekirdekli testlerde ise 1765 puan aldı.

Vivo V20'nin, 6.44 inç Full HD + ekranı ve 64MP birincil sensörün yer aldığı üçlü arka kamera kurulumu var. Telefon, 4000 mAh bataryaya sahip ve Snapdragon 720 yonga setinden güç alıyor. Cihaz Geekbench'te çok çekirdekli testlerde 1686 puan almıştı.

Temel özelliklere bakıldığında Vivo V20 (2021), halefine göre küçük iyileştirmelere sahip olacak. Telefonun, 2021 ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/vivo_v20_2021_specs_geekbench-news-46832.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.