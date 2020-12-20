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    Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 ile Geekbench'te görüldü

    Vivo'nun yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu V20 (2021), Geekbench'te görüldü. Telefon, Snapdragon 675 yonga setinden güç alacak ve Android 11'i çalıştıracak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Vivo V2040 model numaralı yeni Vivo V20 (2021) akıllı telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon üreticisi, geçtiğimiz Ekim ayında V20'yi duyurmuştu. Yeni telefon, V20'nin yeni bir versiyonu olacak. Vivo V20 (2021) yeni bir telefon olacak olsa da V20'ye kıyasla büyük değişiklikler içermeyecek.

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    Snapdragon 675 ile gelecek

    Geekbench listesi telefonla ilgili birkaç önemli özelliği ortaya koyuyor. Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 yonga setinden güç alacak. Telefon, Android 11 işletim sistemini çalıştıracak. Telefon, 8GB RAM bulunduracak. Vivo V20 (2021), tek çekirdekli testlerde 553, çok çekirdekli testlerde ise 1765 puan aldı.

    Vivo V20'nin, 6.44 inç Full HD + ekranı ve 64MP birincil sensörün yer aldığı üçlü arka kamera kurulumu var. Telefon, 4000 mAh bataryaya sahip ve Snapdragon 720 yonga setinden güç alıyor. Cihaz Geekbench'te çok çekirdekli testlerde 1686 puan almıştı.

    Temel özelliklere bakıldığında Vivo V20 (2021), halefine göre küçük iyileştirmelere sahip olacak. Telefonun, 2021 ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/vivo_v20_2021_specs_geekbench-news-46832.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    675 çok olmuş ya, keşke 625 kullansalarmış.
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    dugers (syt dgr) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    snapdragon 675 snapdragon 720g den bir tık düşük işlemcidir. Kendi telefonum olan redmi note 9s ( 6 gb ramli modelin geekbench skoru)
    570 single
    1797 multi

    Vivo yeni seriyi ileri götürmemiş. Sadece stoklarını eritmek için neredeyse eşdeğeri bir işlemciyle değiştirip yollamış.
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    rash.87 (R...... K......) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Biride çıkıp bu makinelere Repair yapmayı başardım demedi ki arkadaş. Xiaomi ye OnePlus a bağladı bizi hayat.
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