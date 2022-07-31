Vivo V25 Pro'nun teknik özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanan Vivo V25 Pro'nun bazı ayrıntıları ortaya çıktı. MySmartPrice internet sitesinin aktardığı detaylara göre akıllı telefon 120 Hz yenileme hızına sahip 6.56 inç Full HD+ AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca arka paneli renk değiştirme özelliğine sahip olacak.

Meizu ilk katlanabilir telefonu için tasarım arayışında 1 gün önce eklendi

Vivo V25 Pro gücünü 6 nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Dimensity 1300 yonga setinden alacak. Cihazın 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile sunulacağı bildiriliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 80W hızlı şarj destekli 4500 mAh pilinden alacak.

Tam Boyutta Gör

Çıkış tarihi ve fiyatı

Vivo V25 Pro'da 50, 12 ve 2 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera sistemi göreceğiz. Ön tarafında 32 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapacak. Akıllı telefonın 18 Ağustos'ta tanıtılacağına yönelik bilgiler var. Fiyat etiketi 500 dolar civarında olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.