Tam Boyutta Gör Vivo'nun alt markalarından iQOO, iQOO 11 serisinin son üyesi iQOO 11S modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda bir süredir sızıntılarla gündemde olan telefon hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak iQOO 11S'in bazı kilit özellikleri gün yüzüne çıktı.

MediaTek 9300, 200W hızlı şarj ve daha fazlası

Mevcut raporlara göre Vivo iQOO 11S'in 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Bu zamanlamanın Temmuz veya Ağustos ayına işaret ettiğini belirtelim. Bununla birlikte daha önce cihazın MediaTek Dimensity 9300, Quad HD+ çözünürlük sunan E6 AMOLED ekran, 8/12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip olacağını öğrenmiştik. Telefonun kamera, batarya, hızlı şarj özellikleri ise bilinmiyordu.

Yeni paylaşılan bir raporda ise Vivo iQOO 11S'in hızlı şarj kapasitesi gün yüzüne çıktı. Buna göre yeni akıllı telefon, kutusundan USB-PD destekli 20V/10A maksimum çıkış sağlayan Vivo ''V200100A0L0-CN'' şarj cihazı ile çıkacak. Bu bilgiler, cihazın 200W şarj desteğine sahip olacağını doğruladı diyebiliriz.

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Bilmeyenler için iQOO 11 ve iQOO 11 Pro, 2022 sonlarında Çin pazarında tanıtılmıştı. Bununla birlikte ailenin Pro modeli yalnızca Çin’de satışa sunulurken, iQOO 11'in küresel pazara adım attığını gördük. iQOO 11S'in ise Çin'e özel olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Vivo iQOO 11S sınırları zorlayacak: Özellikleri belli oldu