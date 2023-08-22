Vivo V29 5G Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve ön sipariş hediyeleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Vivo V29 5G modelini Türkiye pazarına soktu. Orta üst seviye teknik özellikleri ve şık tasarımıyla ön plana çıkan Vivo V29 5G’nin Türkiye fiyatı da belli oldu.

Vivo V29 5G Türkiye fiyatı

Vivo V29 5G fiyatı 19,999 TL olarak açıklandı. Telefon halihazırda Hepsiburada’da ve Vivo’nun resmi internet sitesinde satışa sunulmuş durumda. Telefonu eğer Hepsiburada üzerinden satın almayı düşünüyorsanız sepette 1.500 TL indirim kampanyası sunulduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Ancak Vivo’nun kendi sitesinden alırsanız avantajlar artıyor. Belirtilenlere göre Vivo V29 5G ön siparişine özel 1.599 TL değerinde TWS2 ANC akıllı kulaklık hediye ediliyor. Bunun yanında 3.500 TL değerinde extra 1 yıl garanti ve 1 yıl ücretsiz ekran onarım da hediye. Bununla birlikte Vivo V29 5G Türkiye’de 8 GB RAM ve 256 GB depolama varyantıyla bulunuyor. Renk seçenekleri tarafındaysa gece siyahı ve gökyüzü mavisi sunuluyor.

Vivo V29 5G resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Vivo V29 5G, 6.78 inç boyutlarında 10-bit AMOLED ekranında Full HD+ çözünürlük (1.260 x 2.800), 120 Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği sunuyor. Snapdragon 778G+ yongasına sahip olan telefonda OIS destekli f/1.9 50MP birincil kamera, 8 MP, f/2.2 geniş açı sensörü ve Aura Light halka flaş sistemi yer alıyor. 50 MP ön kamera ile gelen telefonda 80W şarj destekli 4.600mAh pil bulunuyor. Andorid 13 ile kutudan çıkan telefon için Vivo, 2 büyük Android güncellemesi sözü veriyor.

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