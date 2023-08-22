Vivo V29 5G Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve ön sipariş hediyeleri

Vivo V29 5G Türkiye fiyatı
Vivo V29 5G fiyatı 19,999 TL olarak açıklandı. Telefon halihazırda Hepsiburada’da ve Vivo’nun resmi internet sitesinde satışa sunulmuş durumda. Telefonu eğer Hepsiburada üzerinden satın almayı düşünüyorsanız sepette 1.500 TL indirim kampanyası sunulduğunu belirtelim.
Vivo V29 5G, 6.78 inç boyutlarında 10-bit AMOLED ekranında Full HD+ çözünürlük (1.260 x 2.800), 120 Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği sunuyor. Snapdragon 778G+ yongasına sahip olan telefonda OIS destekli f/1.9 50MP birincil kamera, 8 MP, f/2.2 geniş açı sensörü ve Aura Light halka flaş sistemi yer alıyor. 50 MP ön kamera ile gelen telefonda 80W şarj destekli 4.600mAh pil bulunuyor. Andorid 13 ile kutudan çıkan telefon için Vivo, 2 büyük Android güncellemesi sözü veriyor.Kaynakça https://myvivoshop.com/products/vivo-v29-5g https://www.hepsiburada.com/vivo-v29-5g-256-gb-8-gb-ram-vivo-turkiye-garantili-p-HBCV00004S3CKR Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.