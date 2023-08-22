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    Vivo V29 5G Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve ön sipariş hediyeleri

    Vivo, geçtiğimiz günlerde tasarımıyla ön plana çıkan yeni Vivo V29 5G modelini tanıttı. Şimdi ise Vivo V29 5G Türkiye’de satışa sunuldu. Peki, Vivo V29 5G fiyatı ne kadar?
    Vivo V29 5G Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Vivo V29 5G modelini Türkiye pazarına soktu. Orta üst seviye teknik özellikleri ve şık tasarımıyla ön plana çıkan Vivo V29 5G’nin Türkiye fiyatı da belli oldu.

    Vivo V29 5G Türkiye fiyatı

    Vivo V29 5G fiyatı 19,999 TL olarak açıklandı. Telefon halihazırda Hepsiburada’da ve Vivo’nun resmi internet sitesinde satışa sunulmuş durumda. Telefonu eğer Hepsiburada üzerinden satın almayı düşünüyorsanız sepette 1.500 TL indirim kampanyası sunulduğunu belirtelim.

    Vivo V29 5G Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ancak Vivo’nun kendi sitesinden alırsanız avantajlar artıyor. Belirtilenlere göre Vivo V29 5G ön siparişine özel 1.599 TL değerinde TWS2 ANC akıllı kulaklık hediye ediliyor. Bunun yanında 3.500 TL değerinde extra 1 yıl garanti ve 1 yıl ücretsiz ekran onarım da hediye. Bununla birlikte Vivo V29 5G Türkiye’de 8 GB RAM ve 256 GB depolama varyantıyla bulunuyor. Renk seçenekleri tarafındaysa gece siyahı ve gökyüzü mavisi sunuluyor.

    Vivo V29 5G, 6.78 inç boyutlarında 10-bit AMOLED ekranında Full HD+ çözünürlük (1.260 x 2.800), 120 Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği sunuyor. Snapdragon 778G+ yongasına sahip olan telefonda OIS destekli f/1.9 50MP birincil kamera, 8 MP, f/2.2 geniş açı sensörü ve Aura Light halka flaş sistemi yer alıyor. 50 MP ön kamera ile gelen telefonda 80W şarj destekli 4.600mAh pil bulunuyor. Andorid 13 ile kutudan çıkan telefon için Vivo, 2 büyük Android güncellemesi sözü veriyor.

    Kaynakça https://myvivoshop.com/products/vivo-v29-5g https://www.hepsiburada.com/vivo-v29-5g-256-gb-8-gb-ram-vivo-turkiye-garantili-p-HBCV00004S3CKR
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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