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    Kavisli AMOLED ekranlı Vivo V29 Lite 5G, Türkiye'ye geliyor

    Vivo'nun şık tasarımı ve 54 MP kamerası ile dikkat çeken Vivo V29 Lite modelinin Türkiye'de satışa sunulacağı duyuruldu. Vİvo V29 Lite özellikleri haberimizde.  
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    Kavisli AMOLED ekranlı Vivo V29 Lite 5G Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Vivo’nun orta-üst segmente yönelik V29 serisinin uygun fiyatlı modeli Vivo V29 Lite 5G, Türkiye’ye geliyor. Vivo’dan yapılan açıklamada Vivo V29 Lite’ın “çok yakında” Türkiye’de satışa sunulacağı bildirildi. Satış tarihi ve fiyatı açıklanmadı.

    Vivo V29 Lite, 64 megapiksel çözünürlüğe ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası ile dikkat çekiyor. Ekranda da segmenteine göre çarpıcı özellikler mevcut. 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panelin kullanıldığı ekranın köşeleri kavisli yapıda. Böylelikle Vivo sektörde bir ilke imza atarak orta segmentte kullanıcılara ilk defa kavisli ekran sunuyor. Ekran altı parmak izi okuma teknolojisini de görüyoruz.

    Snapdragon 695 yonga setine yer verilen telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Genişletilmiş RAM 3.0 özelliği, mevcut 8 GB RAM'e ek olarak mevcut depolama alanından 8 GB'a kadar belleği “ödünç alarak” kullanıcıların 36 adede kadar uygulama arasında gecikme olmadan eşzamanlı geçiş yapmasına olanak tanıyor.

    5.000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip Vivo V29 Lite, 44W FlashCharge teknolojisini destekliyor. Kutudan Android 13 işletim sistemi ve FunTouch OS 13 arayüzü ile çıkıyor. Vivo bu telefon için 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi sözü veriyor. Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor.

    Vivo V29 Lite özellikler:

    • Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)
    • Bellek: 8GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 128GB UFS 2.2
    • Arka kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4
    • Ön kamera: 16MP f/2.45
    • Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
    • Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
    • Boyut: 164.24 x 74.79 x 7.89mm
    • Ağırlık: 177g
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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