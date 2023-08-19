Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo V29e için tarih verildi: İşte özellikleri

    Vivo'nun yeni telefonu Vivo V29e 5G için tarih verildi. Tasarımı ile öne çıkacak orta sınıf telefon çok yakında geliyor. İşte Vivo V29e 5G özellikleri ve tanıtım tarihi..
    Oy Ver
    Vivo V29e için tarih verildi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun bir süredir sızıntılarla gündemde olan telefonu Vivo V29e 5G için tarih verildi. Vivo tarafından doğrulanan telefon, çok yakında kullanıcılarla buluşacak. İşte Vivo V29e 5G özellikleri ve tanıtım tarihi..

    Vivo V29e için tarih verildi

    Bugün Vivo, merakla beklenen Vivo V29e 5G modelinin 28 Ağustos tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca bu duyuruya eşlik eden teaser görüntüleri, cihazın ekran, kamera ve birkaç önemli özelliğini de doğruladı. Bilmeyenler için Vivo V29e, daha çok tasarım odaklı orta sınıf bir telefon olacak. Bu noktada Vivo, yeni modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 480 5G kullanacak.

    Vivo V29e için tarih verildi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    8nm teknolojisiyle üretilen bu işlemcide, iki adet 2GHz Cortex-A76 ve 6 adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. Vivo V29e 5G'nin sadece 7,6 mm kalınlığında ve 180 gram ağırlığında olacağı da doğrulandı. İddialara göre telefon, 8-12 GB RAM ve 128-256 GB depolama alanının yanı sıra 80W hızlı şarj desteği, 4.800mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile desteklenecek. 

    Kamera bölümünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için AF destekli 50 MP ön kamera, arka bölümde ise OIS'li 64MP birincil kameraya sahip olması bekleniyor. Vivo V29e hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 14 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes 200 e 1990 model nasıl piano black çizik giderme arabayla italya"ya gitmek sanalpazar kredi kartı nakite çevirme gerçekte üstüne kuşun pislemesi diyanet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız