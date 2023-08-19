Vivo V29e için tarih verildi: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Vivo'nun bir süredir sızıntılarla gündemde olan telefonu Vivo V29e 5G için tarih verildi. Vivo tarafından doğrulanan telefon, çok yakında kullanıcılarla buluşacak. İşte Vivo V29e 5G özellikleri ve tanıtım tarihi..

Vivo V29e için tarih verildi

Bugün Vivo, merakla beklenen Vivo V29e 5G modelinin 28 Ağustos tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca bu duyuruya eşlik eden teaser görüntüleri, cihazın ekran, kamera ve birkaç önemli özelliğini de doğruladı. Bilmeyenler için Vivo V29e, daha çok tasarım odaklı orta sınıf bir telefon olacak. Bu noktada Vivo, yeni modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 480 5G kullanacak.

Tam Boyutta Gör 8nm teknolojisiyle üretilen bu işlemcide, iki adet 2GHz Cortex-A76 ve 6 adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. Vivo V29e 5G'nin sadece 7,6 mm kalınlığında ve 180 gram ağırlığında olacağı da doğrulandı. İddialara göre telefon, 8-12 GB RAM ve 128-256 GB depolama alanının yanı sıra 80W hızlı şarj desteği, 4.800mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile desteklenecek.

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Kamera bölümünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için AF destekli 50 MP ön kamera, arka bölümde ise OIS'li 64MP birincil kameraya sahip olması bekleniyor. Vivo V29e hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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