Vivo V29e için tarih verildi: İşte özellikleri

Vivo V29e için tarih verildi
Bugün Vivo, merakla beklenen Vivo V29e 5G modelinin 28 Ağustos tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca bu duyuruya eşlik eden teaser görüntüleri, cihazın ekran, kamera ve birkaç önemli özelliğini de doğruladı. Bilmeyenler için Vivo V29e, daha çok tasarım odaklı orta sınıf bir telefon olacak. Bu noktada Vivo, yeni modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 480 5G kullanacak.
Kamera bölümünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için AF destekli 50 MP ön kamera, arka bölümde ise OIS'li 64MP birincil kameraya sahip olması bekleniyor. Vivo V29e hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.