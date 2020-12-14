Vivo ve Carl Zeiss iş birliği yapıyor

Uzun yıllar Nokia akıllı telefonlarında adını duyduğumuz ünlü optik teknolojiler geliştiricisi Carl Zeiss yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Vivo ve Carl Zeiss akıllı telefon kameralarında birlikte çalışacak.

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Vivo ve Zeiss

Vivo tarafından paylaşılan bir görsel yakın dönemde Zeiss imzalı akıllı telefonları göreceğimize işaret ediyor. Muhtemelen çalışmalar son aşamada ve CES 2021 sanal fuarında ilk tanıtım yapılabilir.

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Vivo’nun ne gibi sürprizler hazırladığını bilemiyoruz ancak Zeiss devreye girdiği zaman kamera yetenekleri ve kalitesi oldukça yükseliyor. Diğer taraftan Oppo ve OnePlus kardeş firmaların da bundan yararlanıp yararlanamayacağı merak konusu oldu.

Nokia ve Carl Zeiss uzun yıllar birlikte yetenekli akıllı telefon kameralarına imza atmışlardı. Huawei ve Leica da yıllardır çok başarılı akıllı telefon kameraları geliştiriyor. Vivo da pazarda ses getiren telefonlara imza atabilir.

https://www.gizmochina.com/2020/12/14/vivo-partners-with-zeiss-for-smartphone-cameras/

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