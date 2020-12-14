Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo ve Carl Zeiss iş birliği yapıyor

    Yakın zamanda Carl Zeiss ve Vivo tarafından geliştirilmiş dikkat çekici kameralı akıllı telefonlar görebiliriz. İki firma kapalı kapılar arkasında çalışmalar yapıyor.
    1 hf.
    1,4b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Vivo ve Carl Zeiss iş birliği yapıyor

    Uzun yıllar Nokia akıllı telefonlarında adını duyduğumuz ünlü optik teknolojiler geliştiricisi Carl Zeiss yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Vivo ve Carl Zeiss akıllı telefon kameralarında birlikte çalışacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM

    Vivo ve Zeiss

    Vivo tarafından paylaşılan bir görsel yakın dönemde Zeiss imzalı akıllı telefonları göreceğimize işaret ediyor. Muhtemelen çalışmalar son aşamada ve CES 2021 sanal fuarında ilk tanıtım yapılabilir.

    Ayrıca Bkz. "TP-Link Tapo P100 Akıllı Priz ve L510E Akıllı Ampül | İnceleme"

    Vivo’nun ne gibi sürprizler hazırladığını bilemiyoruz ancak Zeiss devreye girdiği zaman kamera yetenekleri ve kalitesi oldukça yükseliyor. Diğer taraftan Oppo ve OnePlus kardeş firmaların da bundan yararlanıp yararlanamayacağı merak konusu oldu.

    Nokia ve Carl Zeiss uzun yıllar birlikte yetenekli akıllı telefon kameralarına imza atmışlardı. Huawei ve Leica da yıllardır çok başarılı akıllı telefon kameraları geliştiriyor. Vivo da pazarda ses getiren telefonlara imza atabilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/14/vivo-partners-with-zeiss-for-smartphone-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cortana12 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım Zeiss'ın hakkını verebilirler.

    Nokia son cihazlarında iyi bir performans çıkaramamıştı.

    [spoiler]Lumia başarılıydı orası ayrı.[/spoiler]
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung ÇÖP Exynos'larını iteleyebileceği üçüncül bir kurban bulmuş sonunda ha. =D
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    White Water 1 hf. ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    Bir zamanlar AMD içinde çöp, artık buradan geri dönemez deniyor. AMD ile yaptıkları işbirliği ve Samsung'un artık başını kumdan çıkarmasını göz önüne alırsak Exynos bambaşka bir yere gelebilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MetalWave (serdar günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    xiaominin 101mp telefonlarından sonra gördüm ki sensör kadar lensde önemli. slr makinelerimde kötü lens e denk gelmemiştim, lumia 1020 nin 41 mp indede kaliteli lens vardı.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Tesla, Model S ve Model X üretimini 18 gün süreyle durduracak 1 hf. Japonya, Ryugu asteroitinden getirilen kapsülü ilk kez açtı 1 hf. BluTV özel dizisi "Çıplak" platformdan kaldırıldı 1 hf. HES uygulamasına dair son istatistikler 1 hf. DirectX geliştiricilerinden Eric Engstrom hayatını kaybetti 1 hf. Switch için bağımsız oyunların duyurulacağı "Nintendo Indie World" sunumu yarın düzenlenecek 1 hf. iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler 1 hf. Filmlerin internette yayınlanma kararından sonra Denis Villeneuve, Dune serisinin iptal olabileceğini düşünüyor 1 hf. iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir 1 hf. New York Polis Departmanı, uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot’u test etmeye başladı 1 hf. Masaüstü için Google Arama'da karanlık mod test ediliyor 1 hf. Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo'dan yeni oyun: Basketball Arena 1 hf. EPDK, temsil ve ağırlama gibi kalemlerin elektrik faturalarına yansıtılmasının engelleneceğini duyurdu 1 hf. Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi 1 hf. Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı 1 hf. Resident Evil Village'ın ekran görüntüleri ve hikayesine dair spoiler içeren detaylar sızdırıldı 1 hf. Ubisoft, 14 -18 Aralık tarihlerinde her gün bir hediye verecek 1 hf. Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı 1 hf. iFixit, PlayStation 5'in ve DualSense'in içini açtı 1 hf. Arçelik, Hitachi’yi satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Vivo ve Carl Zeiss iş birliği yapıyor Sonraki YouTube, Gmail ve diğer Google servisleri çöktü 1 hf. Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti 1 hf. EA, DiRT ve F1 serilerinin yapımcısı Codemasters'ı 1,2 milyar dolara satın aldı 1 hf. Henry Cavill, The Witcher'ın 2. sezon çekimlerinde sakatlandı 1 hf. Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox'taki iadeleri başladı; CD Projekt özür diliyor 1 hf. iPhone 12 mini satışları beklendiği gibi değil 1 hf. Disney+ 86 milyon aboneyi geçti; 2024'e kadar 350 milyonu geçmesi bekleniyor 1 hf. Apple’ın 20W USB-C şarj adaptörü sonunda Türkiye’de satışa sunuldu 1 hf. Amazon ve DonanımHaber işbirliği ile 15, 50 ve 200TL indirim kodu [Tükendi] 1 hf. iPad 2021 daha uygun bir fiyatla gelecek 1 hf. ABD Hazine Bakanlığına siber saldırı 1 hf. Bob Odenkirk'in John Wick benzeri yeni filmi Nobody'den ilk fragman 1 hf. ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak 1 hf. Virgin Galactic’in SpaceShipTwo testi, roket motoru arızası nedeniyle başarısız oldu 1 hf. 126 TL değerinde iki oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Cyberpunk 2077'nin PS4'teki 'berbat' performansı nedeniyle para iadeleri yapılıyor 1 hf. Point and click macera oyunu There Is No Game: Wrong Dimension, 17 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. Microsoft Edge’e renk şeması seçeneği geliyor 1 hf. 8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor 1 hf. Sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Türkiye'nin toplum hareketliliği değişimi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız