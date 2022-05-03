Xiaomi’ye şok: Hindistan’daki varlıklarına el konuldu

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Bir süredir Hindistan ve Çin arasında devam eden gerilim ticari hayata da doğrudan yansıyor. Pek çok Çinli firma ağır baskılara maruz kalıyor. Bunlardan birisi Hindistan’ın lider akıllı telefon üreticisi Xiaomi.

Xiaomi’ye şok

Hindistan’dan gelen bilgilere göre ülkenin düzenleyici kurumları kanunsuz para ticaretini gerekçe göstererek Xiaomi’nin yerel bankalarda bulunan toplamda 725 milyon dolarına el koydu.

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Döviz Değişim Kanununa muhalefet ettiği için suçlanan Xiaomi’nin Hindistan dışında bulunan 3 farklı gruba kanunsuz bir şekilde döviz aktardığı belirtiliyor. Kanuna göre ülke içerisinde faaliyet gösteren firmalar Hindistan dışında bulunan tüzel kişiliklere herhangi bir dövizi aktaramıyor.

Xiaomi’nin yaklaşık 725 milyon doları telif bedeli olarak yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ifade ediliyor. Xiaomi ise ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu ve telif ücretinin ülkedeki Xiaomi ürünlerinde kullanılan teknolojiler için ödendiğini belirtiyor.



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