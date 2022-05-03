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    Xiaomi’ye şok: Hindistan’daki varlıklarına el konuldu

    Xiaomi’nin Hindistan dışında konuşlu olan gruplara kanuna aykırı olarak telif hakkı ücretlerini transfer ettiği gerekçesiyle önemli bir miktar varlığına el konuldu. 
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    Xiaomi
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    Bir süredir Hindistan ve Çin arasında devam eden gerilim ticari hayata da doğrudan yansıyor. Pek çok Çinli firma ağır baskılara maruz kalıyor. Bunlardan birisi Hindistan’ın lider akıllı telefon üreticisi Xiaomi.

    Xiaomi’ye şok

    Hindistan’dan gelen bilgilere göre ülkenin düzenleyici kurumları kanunsuz para ticaretini gerekçe göstererek Xiaomi’nin yerel bankalarda bulunan toplamda 725 milyon dolarına el koydu. 

    Döviz Değişim Kanununa muhalefet ettiği için suçlanan Xiaomi’nin Hindistan dışında bulunan 3 farklı gruba kanunsuz bir şekilde döviz aktardığı belirtiliyor. Kanuna göre ülke içerisinde faaliyet gösteren firmalar Hindistan dışında bulunan tüzel kişiliklere herhangi bir dövizi aktaramıyor. 

    Xiaomi’nin yaklaşık 725 milyon doları telif bedeli olarak yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ifade ediliyor. Xiaomi ise ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu ve telif ücretinin ülkedeki Xiaomi ürünlerinde kullanılan teknolojiler için ödendiğini belirtiyor. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 3 gün önce

    Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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