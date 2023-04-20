vivo X Flip firmanın ilk dikine katlanır telefonu oldu

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefonlar oldukça yüksek fiyat etiketlerine satılıyor ve haliyle tüketiciler biraz daha uygun modellere yöneliyor. Enine değil de dikine katlanabilir akıllı telefonlar bu noktada önemli bir alternatif haline geldi. Vivo da fırsatı kaçırmak istemiyor.

vivo X Flip özellikleri ve fiyatı

3 inç AMOLED dış ekran

6.74 inçlik LTPO AMOLED Full HD+ iç ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

12GB RAM

256GB/512GB UFS 3.1 depolama

50MP Sony IMX866V OIS ana sensör

32MP ön kamera

4400mAh batarya, 44W hızlı şarj

872$ (12GB/256GB), 973$ (12GB/512GB)

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vivo X Flip abisine göre biraz daha özelliklerinden kısarak fiyatını optimize etmeye çalışmış. Ekranların küçüldüğü telefonda haliyle batarya ve yonga seti de kırpılıyor. Sadece iç ekranda 120Hz tazeleme hızı yer alıyor. Yine su damlası menteşe teknolojisi kıvrımların iz bırakmasını azaltıyor.

Dış ekran kapağın yarısını kaplıyor ve normal bir ekran gibi uygulamaları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Vivo geliştiricilerle dirsek temasına geçerek uygulamaların telefon için optimize edilmesine çalışıyor. Ana kamerada yardımcı olarak sadece 12MP ultra geniş sensöre yer verilmiş. Abisi gibi vivo X Flip de ilk olarak Çin’de satışa çıkıyor.

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vivo X Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı