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    vivo X Flip firmanın ilk dikine katlanır telefonu oldu

    vivo X Flip dikine katlanabilir akıllı telefon modeli performanstan ve donanımdan biraz taviz vererek fiyatı aşağıda tutmayı hedefliyor. vivo X Flip özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    vivo X Flip özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefonlar oldukça yüksek fiyat etiketlerine satılıyor ve haliyle tüketiciler biraz daha uygun modellere yöneliyor. Enine değil de dikine katlanabilir akıllı telefonlar bu noktada önemli bir alternatif haline geldi. Vivo da fırsatı kaçırmak istemiyor.

    vivo X Flip özellikleri ve fiyatı

    • 3 inç AMOLED dış ekran
    • 6.74 inçlik LTPO AMOLED Full HD+ iç ekran
    • Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
    • 12GB RAM
    • 256GB/512GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP Sony IMX866V OIS ana sensör
    • 32MP ön kamera
    • 4400mAh batarya, 44W hızlı şarj
    • 872$ (12GB/256GB), 973$ (12GB/512GB)

    vivo X Flip abisine göre biraz daha özelliklerinden kısarak fiyatını optimize etmeye çalışmış. Ekranların küçüldüğü telefonda haliyle batarya ve yonga seti de kırpılıyor. Sadece iç ekranda 120Hz tazeleme hızı yer alıyor. Yine su damlası menteşe teknolojisi kıvrımların iz bırakmasını azaltıyor.

    Dış ekran kapağın yarısını kaplıyor ve normal bir ekran gibi uygulamaları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Vivo geliştiricilerle dirsek temasına geçerek uygulamaların telefon için optimize edilmesine çalışıyor. Ana kamerada yardımcı olarak sadece 12MP ultra geniş sensöre yer verilmiş. Abisi gibi vivo X Flip de ilk olarak Çin’de satışa çıkıyor.

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    Faydalıİnsan 3 saat önce

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    emrahmt 12 saat önce

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    Mehmet Akif 007 17 saat önce

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    Mehmet Akif 007 17 saat önce

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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