vivo X Fold2 geldi, Galaxy Z Fold 5’e rakip oldu

vivo X Fold2 özellikleri ve fiyatı
- 6.53 inçlik 2520x1080 piksel AMOLED dış ekran
- 8.03 inçlik 2160x1916 piksel E6 AMOLED iç ekran
- Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
- 12GB LPDDR5 RAM
- 256GB/512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP Sony IMX866V ana sensör
- 16MP iç ve dış özçekim kameraları
- Vivo V2 görsel işlem yongası
- 4800mAh batarya
- 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
- 1308$ (12GB/256GB), 1453$ (12GB/512GB)
vivo X Fold2 katlanabilir akıllı telefon modeli ilk neslin üzerine çok daha fazlasını ekleyerek geliyor. Su damlası menteşe daha dayanıklı ve daha hafif. Katlandığı zaman ilk nesilde 1.5mm daha ince ve 30 gram daha hafif.
Üst seviye performans sunan katlanabilir telefonun ekranlarında 120Hz tazeleme hızı mevcut ve ultrasonik parmak izi okuyucuya yer verilmiş. OriginOS 3.0 adaptif arayüz, ekranın katlama açılarına göre uygulamaları optimize edebiliyor.
Ana sensöre 12MP ultra geniş ve 12MP 2x dijital yakınlaştırma yapan portre sensör eşlik ediyor. Görsel ve videolarda HDR desteğinin yanında kumlanma da en aza indirilmiş. 8K 30fps video kaydı yapabilen kamera paketi Zeiss Cinematic moda da sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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son derece güzel
[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)