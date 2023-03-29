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    Vivo V25 5G, Türkiye’ye özel rengiyle satışta!

    Vivo V25 5G'ye yeni renk seçeneği eklendi. Turkuaz Mavisi ismindeki yeni renk, Türkiye'nin Akdeniz sahillerinden esinlenerek hazırlandı.                          
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    Vivo V25 5G, Türkiye’ye özel rengiyle satışta! Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde akıllı telefon üretim tesisi kurarak Türkiye’deki faaliyet alanını genişleten Vivo, orta üst segmente yönelik Vivo V25 5G modeli için Türkiye’ye özel yeni renk seçeneği sunuyor. Daha önce Gün Doğumu Işıltısı ve Elmas Siyahı renk seçenekleriyle satılan Vivo V25 5G’ye şimdi de Türkiye’nin Akdeniz sahillerinden esinlenilerek hazırlanan Turkuaz Mavisi renk seçeneğini tüketicilerle buluşturdu.

    Turkuaz mavisi renginin Türkiye’den esinlenilen renk olmasının yanı sıra renk değiştirme özelliğine sahip olması da dikkat çekiyor. Bu renkli modelde Renk Değiştiren Florit AG Cam teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede güneşin UV ışığı altında farklı açılarda farklı tonda renkler dönüşüyor. Güneş ışığı altındayken telefonun arka yüzeyi turkuaz mavisi renginden okyanus mavisi rengine dönüşüyor.

    Vivo V25 5G, Türkiye’ye özel rengiyle satışta! Tam Boyutta Gör
    Vivo’nun kendi online satış platformu myvivoshop.com’da satışa çıkan Vivo V25 5G 8+256GB, 14.599 TL fiyat etiketine sahip. Telefonu sepete eklediğinizde 400 TL’lik indirim oluyor. Ayrıca mail bültenine abone olarak 200 TL ek indirim kuponu elde edebiliyorsunuz. Bu indirimlere ek olarak 1.599 TL değerinde Vivo TWS2 ANC Bluetooth kulaklık ve 2.799 TL değerinde ekstra 1 yıl garanti paketi hediye ediliyor. Böylelikle 5 bin TL’lik fiyat avantajı elde ediliyor.

    Vivo V25 5G özellikleri

    • Ekran: 6.44 inç 1080 x 2404 piksel AMOLED 90 Hz
    • İşlemci: MediaTek MT6877 Dimensity 900
    • Depolama: 256 GB
    • RAM: 8GB
    • Kamera: 64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.0
    • Video: 4K’da 30fps ve 1080p’de 30fps
    • Batarya: 4500 mAh
    • İşletim sistemi: Android 12, Funtouch 12
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