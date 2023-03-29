Vivo V25 5G, Türkiye’ye özel rengiyle satışta!

Turkuaz mavisi renginin Türkiye’den esinlenilen renk olmasının yanı sıra renk değiştirme özelliğine sahip olması da dikkat çekiyor. Bu renkli modelde Renk Değiştiren Florit AG Cam teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede güneşin UV ışığı altında farklı açılarda farklı tonda renkler dönüşüyor. Güneş ışığı altındayken telefonun arka yüzeyi turkuaz mavisi renginden okyanus mavisi rengine dönüşüyor.
Vivo V25 5G özellikleri
- Ekran: 6.44 inç 1080 x 2404 piksel AMOLED 90 Hz
- İşlemci: MediaTek MT6877 Dimensity 900
- Depolama: 256 GB
- RAM: 8GB
- Kamera: 64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro
- Ön kamera: 50 MP, f/2.0
- Video: 4K’da 30fps ve 1080p’de 30fps
- Batarya: 4500 mAh
- İşletim sistemi: Android 12, Funtouch 12
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: