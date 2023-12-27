Vivo X Fold 3 Pro'nun özellikleri belli oldu: İşte çıkış tarihi ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Günümüz akıllı telefon pazarında hem bütçe hem de amiral gemisi modelleri ile beğeni toplayan Vivo, yeni katlanabilir telefonları Vivo X Fold 3 ve Fold 3 Pro ile vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, ailenin amiral gemisi modeli olacak Vivo X Fold 3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı.

Vivo X Fold 3 Pro'nun özellikleri belli oldu

Aktarıldığı kadarıyla Vivo X Fold 3 Pro, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LTPO ekrana sahip olacak. Ayrıca markanın daha kompakt bir tasarıma imza attığı belirtiliyor. Buna göre X Fold 3 Pro, selefinden (279 gr) çok daha hafif 250 gramın altında bir ağırlığa olacak. Galaxy Z Fold 5'te ise bu rakamın 253 gr olduğunu hatırlatalım.

Ayrıca yenilikler bununla sınırlı değil. Cihazın hem dış hem de iç ekranında ultrasonik parmak izi tarayıcısına yer verilecek. Cihazın pil kapasitesi ise henüz açıklanmadı. Ancak raporlar, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunacağı yönünde. Bu da katlanabilir telefon rekabetinde bir ilk olacak. Kamera bölümüne ise OIS destekli 50MP (Sony LYT-900) ana kamera, periskop telefoto ve muhtemelen ultra geniş sensörler eşlik edecek.

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Vivo X Fold 3 Pro'nun daha önce Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden destek alacağı belirtilmişti. Sızıntılar ise bu bilgiyi doğruluyor. Peki katlanabilir telefon ne zaman tanıtlacak? Vivo X Fold 3 ve 3 Pro'nun Vivo Pad 3 ile birlikte tanıtılacağı söyleniyor. Dolayısıyla 2024'ün ilk çeyreğinde sürpriz bir lansmanla karşılaşabiliriz.

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Vivo X Fold 3 Pro'nun özellikleri belli oldu! İşte çıkış tarihi