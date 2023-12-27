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    Vivo X Fold 3 Pro'nun özellikleri belli oldu: İşte çıkış tarihi ve daha fazlası

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Vivo X Fold 3 modelinin kilit özellikleri belli oldu. Peki amiral gemisi telefon neler sunacak? İşte detaylar.         
    Vivo X Fold 3 Pro'nun özellikleri belli oldu! İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Günümüz akıllı telefon pazarında hem bütçe hem de amiral gemisi modelleri ile beğeni toplayan Vivo, yeni katlanabilir telefonları Vivo X Fold 3 ve Fold 3 Pro ile vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, ailenin amiral gemisi modeli olacak Vivo X Fold 3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. 

    Vivo X Fold 3 Pro'nun özellikleri belli oldu

    Aktarıldığı kadarıyla Vivo X Fold 3 Pro, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LTPO ekrana sahip olacak. Ayrıca markanın daha kompakt bir tasarıma imza attığı belirtiliyor. Buna göre X Fold 3 Pro, selefinden (279 gr) çok daha hafif 250 gramın altında bir ağırlığa olacak. Galaxy Z Fold 5'te ise bu rakamın 253 gr olduğunu hatırlatalım.

    Ayrıca yenilikler bununla sınırlı değil. Cihazın hem dış hem de iç ekranında ultrasonik parmak izi tarayıcısına yer verilecek. Cihazın pil kapasitesi ise henüz açıklanmadı. Ancak raporlar, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunacağı yönünde. Bu da katlanabilir telefon rekabetinde bir ilk olacak. Kamera bölümüne ise OIS destekli 50MP (Sony LYT-900) ana kamera, periskop telefoto ve muhtemelen ultra geniş sensörler eşlik edecek.

    Vivo X Fold 3 Pro'nun daha önce Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden destek alacağı belirtilmişti. Sızıntılar ise bu bilgiyi doğruluyor. Peki katlanabilir telefon ne zaman tanıtlacak? Vivo X Fold 3 ve 3 Pro'nun Vivo Pad 3 ile birlikte tanıtılacağı söyleniyor. Dolayısıyla 2024'ün ilk çeyreğinde sürpriz bir lansmanla karşılaşabiliriz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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