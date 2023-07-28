Vivo X Fold 3 ve X100 detaylanıyor: İşte beklenen özellikler

Vivo X Fold 3 ve X100 için geri sayım başladı
Bilmeyenler için Vivo X100 serisi, Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus olmak üzere üç modelden oluşacak. Bu noktada Vivo X100 Pro Plus'ın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacağına dair birçok söylenti duyduk. Vivo X100 ve X100 Pro'da ise MediaTek Dimensity 9300 platformuna yer verileceği söyleniyor.
Öte yandan bu durum Vivo X Fold 3'te kullanılacak yonga seti konusunda belirsizliğe yol açmış durumda. Zira Vivo'nun hem X Fold 3'ü hem de X100 Pro+'ı aynı yongayla piyasaya sürmesi pek olası değil.
Sektöre yakın kaynaklar, Vivo X100 serisi için 2024'ün ilk çeyreğine, Vivo X Fold 3 çinse Kasım ayında işaret ediyor. Raporda yer alan detaylara göre bu cihaz, periskop yakınlaştırma kamerasına sahip ince ve hafif bir model olacak.
Vivo X100 Pro Plus ve Vivo X Fold 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak V2308 model numarasıyla tanımlanan Vivo X100 5G, ön bölümde 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise Dimensity 8 serisi işlemci ve 100W şarjı destekleyen 5.000mAh pil paketi eşlik edecek. Cihazın kamera özellikleri ise henüz netlik kazanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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