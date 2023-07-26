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    Vivo V3 mobil fotoğrafçılıkta kuralları yeniden yazıyor

    Vivo V3 görüntü yongası ana ISP yongasının pek çok görevini üstlenerek yardımcı olurken 4K portre video kaydı yapabilme ve gelişmiş düzenleme seçenekleri ile geliyor. 
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    Vivo V3 Tam Boyutta Gör
    2021 yılında akıllı telefonların kamera algoritmalarını güçlendirecek Vivo V1 özelleştirilmiş yongasını tanıtan Çinli Vivo, bugüne kadar toplamda 3 farklı yonga geliştirdi. Vivo V3 yongası ise sektörde önemli gelişmelerle geliyor.

    Vivo V3 neler sunuyor?

    Vivo V3 görsel işlem yongası 6nm süreciyle üretiliyor ve verimlilik üst düzeyde. Yonga ana ISP yongasının görevlerini üstlenerek yorulmasını engelliyor. Kumlanmanın azaltılması, dinamik aralık ve yeniden renk üretimi yüksek seviyelerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca MEMC teknolojisi ile videoların akıcılığı da arttırılıyor.

    Bu nesilde dikkat çeken en önemli özellik ise porte modunda kullanıcıların 4K videolar çekebilecek olması. Ayrıca resim işleme sonrasında kullanıcılara daha gelişmiş düzenleme seçenekleri sunuyor. Vivo V3 görsel işlem yongası ilk olarak Vivo X100 amiral gemilerinde kullanılacak. Ayrıca firma yeni teknolojilerin tanıtımı için bir festival düzenliyor.

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