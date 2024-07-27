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    Heyecanla beklenen Xiaomi Mix Flip, Avrupa fiyatıyla “yok artık” dedirtebilir

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geçtiğimiz haftalarda Çin’deki satış fiyatları açıklanan Xiaomi Mix Flip’in Avrupa satış fiyatı da belli oldu. Ancak açıklanan fiyat size biraz fazla gelebilir.

    Xiaomi Mix Flip, Avrupa fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir akıllı telefonu Mix Flip, uluslararası arenada kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce sadece Çin pazarında satışa sunulan Mix Fold serisinin aksine, Mix Flip, Xiaomi'nin Avrupa pazarına sunacağı ilk katlanabilir telefon olacak.

    Xiaomi'nin Bulgaristan Ülke Müdürü Nikolai Nankov, Mobile Bulgaria dergisine verdiği röportajda Mix Flip'in önümüzdeki haftalarda Doğu Avrupa'da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Satışların 15 Ağustos 2024'ten sonra başlaması planlanıyor ve cihazın yaklaşık 1.450 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

    Mix Flip'in teknik özellikleri ise oldukça etkileyici. Cihaz, 6.9 inç büyüklüğünde OLED ana ekranı ile 3000 nit'e kadar parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Dış yüzeyinde ise çift arka kamerayı içeren dört inçlik küçük bir kapak ekranı bulunuyor. Bu dış ekran, telefonu açmadan çeşitli işlemler yapmanıza olanak tanıyor.

    Mix Flip, Qualcomm'un popüler işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile güçlendirilmiş durumda. Kamera sistemi, 50 megapiksel ana sensör ile faz algılama, otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme özelliklerine sahip. Ayrıca 2x optik zoom sunan 50 megapiksel telefoto lens de mevcut.

    Cihaz, 4800mAh kapasiteli büyük bir batarya ile donatılmış. Çin pazarında 12GB veya 16GB RAM ile 256GB, 512GB veya 1TB depolama seçenekleri sunulsa da, Avrupa pazarında hangi seçeneklerin mevcut olacağı henüz belli değil.

    Xiaomi'nin Mix Flip ile global katlanabilir akıllı telefon pazarına girişi, tüketiciler için heyecan verici bir alternatif sunuyor. Ancak, 1.450 dolar fiyat etiketi ile Xiaomi, küresel pazarda güçlü bir varlık gösteren Samsung ve Motorola gibi rakiplerle zorlu bir rekabete girecek. Nitekim bu pazarın en güçlü isimlerinden biri olan Samsung’un benzer klasmandaki modeli Galaxy Z Flip 6’nın başlangıç fiyatı 1.099 dolar seviyelerindeydi. Peki aradaki bu fiyat farkına değer mi ne dersiniz?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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