Heyecanla beklenen Xiaomi Mix Flip, Avrupa fiyatıyla “yok artık” dedirtebilir

Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir akıllı telefonu Mix Flip, uluslararası arenada kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce sadece Çin pazarında satışa sunulan Mix Fold serisinin aksine, Mix Flip, Xiaomi'nin Avrupa pazarına sunacağı ilk katlanabilir telefon olacak.
Xiaomi'nin Bulgaristan Ülke Müdürü Nikolai Nankov, Mobile Bulgaria dergisine verdiği röportajda Mix Flip'in önümüzdeki haftalarda Doğu Avrupa'da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Satışların 15 Ağustos 2024'ten sonra başlaması planlanıyor ve cihazın yaklaşık 1.450 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.
Mix Flip'in teknik özellikleri ise oldukça etkileyici. Cihaz, 6.9 inç büyüklüğünde OLED ana ekranı ile 3000 nit'e kadar parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Dış yüzeyinde ise çift arka kamerayı içeren dört inçlik küçük bir kapak ekranı bulunuyor. Bu dış ekran, telefonu açmadan çeşitli işlemler yapmanıza olanak tanıyor.
Mix Flip, Qualcomm'un popüler işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile güçlendirilmiş durumda. Kamera sistemi, 50 megapiksel ana sensör ile faz algılama, otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme özelliklerine sahip. Ayrıca 2x optik zoom sunan 50 megapiksel telefoto lens de mevcut.
Cihaz, 4800mAh kapasiteli büyük bir batarya ile donatılmış. Çin pazarında 12GB veya 16GB RAM ile 256GB, 512GB veya 1TB depolama seçenekleri sunulsa da, Avrupa pazarında hangi seçeneklerin mevcut olacağı henüz belli değil.
Xiaomi'nin Mix Flip ile global katlanabilir akıllı telefon pazarına girişi, tüketiciler için heyecan verici bir alternatif sunuyor. Ancak, 1.450 dolar fiyat etiketi ile Xiaomi, küresel pazarda güçlü bir varlık gösteren Samsung ve Motorola gibi rakiplerle zorlu bir rekabete girecek. Nitekim bu pazarın en güçlü isimlerinden biri olan Samsung’un benzer klasmandaki modeli Galaxy Z Flip 6’nın başlangıç fiyatı 1.099 dolar seviyelerindeydi. Peki aradaki bu fiyat farkına değer mi ne dersiniz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.