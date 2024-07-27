Heyecanla beklenen Xiaomi Mix Flip, Avrupa fiyatıyla “yok artık” dedirtebilir

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Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir akıllı telefonu Mix Flip, uluslararası arenada kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce sadece Çin pazarında satışa sunulan Mix Fold serisinin aksine, Mix Flip, Xiaomi'nin Avrupa pazarına sunacağı ilk katlanabilir telefon olacak.

Xiaomi'nin Bulgaristan Ülke Müdürü Nikolai Nankov, Mobile Bulgaria dergisine verdiği röportajda Mix Flip'in önümüzdeki haftalarda Doğu Avrupa'da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Satışların 15 Ağustos 2024'ten sonra başlaması planlanıyor ve cihazın yaklaşık 1.450 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

Mix Flip'in teknik özellikleri ise oldukça etkileyici. Cihaz, 6.9 inç büyüklüğünde OLED ana ekranı ile 3000 nit'e kadar parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Dış yüzeyinde ise çift arka kamerayı içeren dört inçlik küçük bir kapak ekranı bulunuyor. Bu dış ekran, telefonu açmadan çeşitli işlemler yapmanıza olanak tanıyor.

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Mix Flip, Qualcomm'un popüler işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile güçlendirilmiş durumda. Kamera sistemi, 50 megapiksel ana sensör ile faz algılama, otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme özelliklerine sahip. Ayrıca 2x optik zoom sunan 50 megapiksel telefoto lens de mevcut.

Cihaz, 4800mAh kapasiteli büyük bir batarya ile donatılmış. Çin pazarında 12GB veya 16GB RAM ile 256GB, 512GB veya 1TB depolama seçenekleri sunulsa da, Avrupa pazarında hangi seçeneklerin mevcut olacağı henüz belli değil.

Xiaomi'nin Mix Flip ile global katlanabilir akıllı telefon pazarına girişi, tüketiciler için heyecan verici bir alternatif sunuyor. Ancak, 1.450 dolar fiyat etiketi ile Xiaomi, küresel pazarda güçlü bir varlık gösteren Samsung ve Motorola gibi rakiplerle zorlu bir rekabete girecek. Nitekim bu pazarın en güçlü isimlerinden biri olan Samsung’un benzer klasmandaki modeli Galaxy Z Flip 6’nın başlangıç fiyatı 1.099 dolar seviyelerindeydi. Peki aradaki bu fiyat farkına değer mi ne dersiniz?

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